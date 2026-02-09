В Росавиации сообщили о готовности возобновления авиасообщения с США

Росавиация готова к возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

Глава Росавиации отметил, что ограничения с российской стороны были установлены в зеркальном порядке, и при возобновлении авиасообщения в РФ должны быть уверены в ответном снятии санкций.

"При возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений. Тем, что наши воздушные суда, которые там прибудут, не будут арестованы. Будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна. <…> А так в целом мы готовы", – заявил Ядров.

Он также отметил, что при снятии ограничений с двух сторон авиакомпании США окажутся в более комфортных условиях и будут быстрее пролетать маршрут, так как им не нужно облетать европейские территории, как это требуется от российских авиаперевозчиков, пишет Смотрим.