️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.
Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций.
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики.
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Силовики задержали во Владимирской области членов ОПГ, производящих контрафактный шоколад

Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.

Силовики задержали во Владимирской области четырех членов организованной преступной группы, занимавшейся производством контрафактного шоколада с привлечением мигрантов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

"Во Владимирской области задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов. Следственными органами СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении четырех жителей Петушинского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что с марта 2014 года по январь 2026 года соучастники организовали в поселке Нагорном Петушинского района производство контрафактной шоколадной продукции известных брендов, она хранилась на складе в Покрове и отгружалась определенным заказчикам. 

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в ходе обысков и осмотров производственных и складских помещений, жилищ и автомобилей следователи изъяли более 10 тонн готовой продукции и сырья. Также были задержаны иностранные граждане, часть из которых находилась в России нелегально.

Суд избрал фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ и УМВД по Владимирской области.

 

Фото:   pxhere.com

 

