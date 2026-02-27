Силовики задержали во Владимирской области членов ОПГ, производящих контрафактный шоколад

Силовики задержали во Владимирской области четырех членов организованной преступной группы, занимавшейся производством контрафактного шоколада с привлечением мигрантов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

"Во Владимирской области задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов. Следственными органами СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении четырех жителей Петушинского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что с марта 2014 года по январь 2026 года соучастники организовали в поселке Нагорном Петушинского района производство контрафактной шоколадной продукции известных брендов, она хранилась на складе в Покрове и отгружалась определенным заказчикам.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в ходе обысков и осмотров производственных и складских помещений, жилищ и автомобилей следователи изъяли более 10 тонн готовой продукции и сырья. Также были задержаны иностранные граждане, часть из которых находилась в России нелегально.

Суд избрал фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ и УМВД по Владимирской области.

Фото: pxhere.com