Школьники 9-10 классов Самарской области определили сильнейших в волейболе

Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций. Турнир является частью общероссийского проекта «Волейбол - в школу».

В Самаре в «МТЛ-Арене» завершились серии игр среди девушек и юношей 2009–2010 годов рождения. Победителями и призерами стали:

Девушки:

СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины, тренер - Ильяз Баширов

СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, тренер - Мария Меньшаева

СОШ №2 пгт. Суходол, м.р. Сергиевский, тренер - Андрей Паймушкин

Юноши:

СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с. Большая Глушица, тренер - Пётр Гусев

СОШ №3 с. Кинель-Черкассы, тренер - Алексей Мухатаев

СОШ «ОЦ» Южный город», тренер - Антон Плетнев

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО