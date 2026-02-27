«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

3 марта

Для устранения утечки на трубопроводе диаметром 200 мм с 10:00 до 12:55 будет отключено ХВС по адресам: ул. Республиканская, 60, 62; ул. Путейская, 39; ул. Алма-Атинская, 34, 38; ул. Енисейская, 55, 57, 57а.

4 марта

В связи с заменой запорной арматуры диаметром 100 мм с 10:00 до 12:55 воды не будет по адресам: ул. Больничная, 20, 20а; ул. Искровская, 7.

5 марта

Для замены задвижки диаметром 300 мм и пожарных гидрантов с 10:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Балаковская, 8а, 6а, 10; частный сектор по ул. Балаковской от ул. Тушинской до ул. 8-я Толевая; ч/с ул. 8-я Толевая, ул. 6-я Толевая, ул. Битумная; ул. Авроры, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19а, 21; ул. Ясная, 1-22; ул. Рубероидная, 32-57; котельные по ул. Битумная, 2, 11.

Адреса установки бойлеров: ул. Битумная, 2 (котельная); ул. Балаковская, 6а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован