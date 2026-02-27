Я нашел ошибку
Главные новости:
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
Минздрав региона подвел итоги работы за 2025 год
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций.
Школьники 9-10 классов Самарской области определили сильнейших в волейболе
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Заместитель мэра Самары Ольга Слесарева ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»
Суммарно в Самаре на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.
Профильные службы Самары активизировали прочистку ливневой канализации
Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают ретроградному МеркуриЮ астрологический миф.
Научный сотрудник ИПА РАН Железнов опроверг негативное влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре

142
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

3 марта

Для устранения утечки на трубопроводе диаметром 200 мм с 10:00 до 12:55 будет отключено ХВС по адресам: ул. Республиканская, 60, 62; ул. Путейская, 39; ул. Алма-Атинская, 34, 38; ул. Енисейская, 55, 57, 57а.

4 марта

В связи с заменой запорной арматуры диаметром 100 мм с 10:00 до 12:55 воды не будет по адресам: ул. Больничная, 20, 20а; ул. Искровская, 7.

5 марта

Для замены задвижки диаметром 300 мм и пожарных гидрантов с 10:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Балаковская, 8а, 6а, 10; частный сектор по ул. Балаковской от ул. Тушинской до ул. 8-я Толевая; ч/с ул. 8-я Толевая, ул. 6-я Толевая, ул. Битумная; ул. Авроры, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19а, 21; ул. Ясная, 1-22; ул. Рубероидная, 32-57; котельные по ул. Битумная, 2, 11.

Адреса установки бойлеров: ул. Битумная, 2 (котельная); ул. Балаковская, 6а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован

