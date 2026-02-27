Я нашел ошибку
Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с 1 марта; при этом все машины, внесенные в региональные реестры ранее, могут и дальше осуществлять перевозки.
В России 1 марта вступил в силу закон о локализации такси
Температура воздуха 2 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
2 марта в регионе мокрый снег, до +3°С
В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».
Тольяттинка Виктория Макарова - победитель всероссийских соревнований по сётокан
В следующем матче 4 марта «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». 
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Динамо» - 4:0
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»

657
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».

В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс». Победителем стал электрогазосварщик 6 разряда Нижегородского филиала «Т Плюс» Михаил Ремезов. Также в тройку лидеров вошли представители Пермского филиала «Т Плюс» и Кировского отделения «ЭнергоремонТ Плюс».

За титул лучшего по профессии боролись 20 работников из различных региональных филиалов «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс». На трёх этапах оценивалось знание теории, умение оказать первую помощь пострадавшему и непосредственно мастерство сварки. От участников требовалось не только чётко выполнить задания, но и показать лучший результат по времени.

«Меняются материалы, технологии, и каждому специалисту необходимо оперативно осваивать и применять их в своей работе. Профессиональный уровень сотрудников у нас на особом контроле. От качества их работы зависит надёжность теплоснабжения городов», — отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Сергей Сабитов.

«Лично меня участие в подобных смотрах профмастерства заряжает уверенностью в своих силах. Теперь я точно знаю, что нет недостижимых целей», — поделился эмоциями Михаил Ремезов.

Соревнования профессионального мастерства среди сварщиков традиционно проводится в компании один раз в два года. Его участниками становятся лучшие работники из более чем 1 100 электрогазосварщиков, работающих сегодня в группе «Т Плюс». Мероприятие призвано стимулировать развитие профессиональных навыков, обмен опытом и внедрение лучших практик в производственный процесс.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
26 февраля 2026, 17:37
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков. ЖКХ
736
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
20 февраля 2026, 17:25
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов. ЖКХ
908
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для клиентов — физических лиц.
18 февраля 2026, 17:25
700 жителей региона стали победителями акции «В Новый год — без долгов!»
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для клиентов — физических лиц. ЖКХ
765

В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
659
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
770
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1821
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
939
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5705
