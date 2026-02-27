В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»

В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс». Победителем стал электрогазосварщик 6 разряда Нижегородского филиала «Т Плюс» Михаил Ремезов. Также в тройку лидеров вошли представители Пермского филиала «Т Плюс» и Кировского отделения «ЭнергоремонТ Плюс».

За титул лучшего по профессии боролись 20 работников из различных региональных филиалов «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс». На трёх этапах оценивалось знание теории, умение оказать первую помощь пострадавшему и непосредственно мастерство сварки. От участников требовалось не только чётко выполнить задания, но и показать лучший результат по времени.

«Меняются материалы, технологии, и каждому специалисту необходимо оперативно осваивать и применять их в своей работе. Профессиональный уровень сотрудников у нас на особом контроле. От качества их работы зависит надёжность теплоснабжения городов», — отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Сергей Сабитов.

«Лично меня участие в подобных смотрах профмастерства заряжает уверенностью в своих силах. Теперь я точно знаю, что нет недостижимых целей», — поделился эмоциями Михаил Ремезов.

Соревнования профессионального мастерства среди сварщиков традиционно проводится в компании один раз в два года. Его участниками становятся лучшие работники из более чем 1 100 электрогазосварщиков, работающих сегодня в группе «Т Плюс». Мероприятие призвано стимулировать развитие профессиональных навыков, обмен опытом и внедрение лучших практик в производственный процесс.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»