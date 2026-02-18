700 жителей региона стали победителями акции «В Новый год — без долгов!»

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для клиентов — физических лиц.

Генератор случайных чисел выбрал 700 счастливчиков из числа жителей региона, выполнивших условия акции. Они увидят кешбэк в размере 1000 рублей в квитанциях за февраль.

Акция «В Новый год – без долгов!» проводилась в Самарской области с 1 ноября до 31 декабря 2025 года.

Стать её участником мог любой житель региона, являющийся клиентом энергокомпании. Достаточно было в период проведения мероприятия оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием было отсутствие задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности в новогодней акции приняли участие свыше 65 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

«Поздравляю победителей ежегодной акции и благодарю всех участников за ответственное отношение к оплате коммунальных ресурсов», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Список лицевых счетов победителей размещён на официальном сайте энергокомпании.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»