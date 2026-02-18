700 жителей региона стали победителями акции «В Новый год — без долгов!»

Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
700 жителей региона стали победителями акции «В Новый год — без долгов!»

207
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для клиентов — физических лиц.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для клиентов — физических лиц.

Генератор случайных чисел выбрал 700 счастливчиков из числа жителей региона, выполнивших условия акции. Они увидят кешбэк в размере 1000 рублей в квитанциях за февраль.

Акция «В Новый год – без долгов!» проводилась в Самарской области с 1 ноября до 31 декабря 2025 года.

Стать её участником мог любой житель региона, являющийся клиентом энергокомпании. Достаточно было в период проведения мероприятия оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием было отсутствие задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности в новогодней акции приняли участие свыше 65 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

«Поздравляю победителей ежегодной акции и благодарю всех участников за ответственное отношение к оплате коммунальных ресурсов», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Список лицевых счетов победителей размещён на официальном сайте энергокомпании.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

 

