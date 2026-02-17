Я нашел ошибку
Главные новости:
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

234
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.

В Самаре прошли решающие матчи регионального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Уже 19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.

Ежегодно десятки тысяч детей по всей стране участвуют в соревнованиях. Для получения путёвки в финал спортсмены должны стать лидерами на внутришкольном, муниципальном, затем дивизиональном и региональном этапах.

В нынешнем баскетбольном сезоне за право быть лучшими боролись 410 школьных команд из 41 муниципального образования Самарской области. По итогам игр представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из средней общеобразовательной школы села Алексеевка и юноши из школы № 7 города Новокуйбышевска. Победителей поздравил и наградил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Уверен, что для каждого участника Чемпионата баскетбол – это не просто игра, это образ жизни. Занимаясь спортом, ребята учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат, а также работать в команде. Эти важные навыки обязательно помогут юным спортсменам во взрослой жизни», – отметил Марат Феткуллов.

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» стартовал в 2007 году в Перми как региональный. На сегодняшний день он является самым масштабным социально значимым спортивным проектом в нашей стране. В сезоне 2025/2026 годов принимают участие 17 918 команд из 81 региона России.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для слушателей будут организованы экскурсии на электростанции «Т Плюс» в областном центре.
16 февраля 2026, 16:15
«Т Плюс» и СамГТУ открыли новый сезон «Школы молодого энергетика»
Для слушателей будут организованы экскурсии на электростанции «Т Плюс» в областном центре. ЖКХ
465
Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в выездном совещании, на котором рассматривалось теплоснабжение школы № 78 Промышленного района.
13 февраля 2026, 16:35
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» помогли улучшить температурный режим в самарской школе № 78
Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в выездном совещании, на котором рассматривалось теплоснабжение... ЖКХ
648
Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков полезную бытовую технику.
06 февраля 2026, 17:11
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков... ЖКХ
768

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
250
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
597
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
532
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
474
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
438
Весь список