В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В Самаре прошли решающие матчи регионального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Уже 19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.

Ежегодно десятки тысяч детей по всей стране участвуют в соревнованиях. Для получения путёвки в финал спортсмены должны стать лидерами на внутришкольном, муниципальном, затем дивизиональном и региональном этапах.

В нынешнем баскетбольном сезоне за право быть лучшими боролись 410 школьных команд из 41 муниципального образования Самарской области. По итогам игр представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из средней общеобразовательной школы села Алексеевка и юноши из школы № 7 города Новокуйбышевска. Победителей поздравил и наградил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Уверен, что для каждого участника Чемпионата баскетбол – это не просто игра, это образ жизни. Занимаясь спортом, ребята учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат, а также работать в команде. Эти важные навыки обязательно помогут юным спортсменам во взрослой жизни», – отметил Марат Феткуллов.

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» стартовал в 2007 году в Перми как региональный. На сегодняшний день он является самым масштабным социально значимым спортивным проектом в нашей стране. В сезоне 2025/2026 годов принимают участие 17 918 команд из 81 региона России.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»