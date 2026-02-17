В Пестравском районе продолжается капремонт плотины на реке Большой Иргиз

В Пестравском районе продолжается капитальный ремонт плотины на реке Большой Иргиз.



Работы ведутся с 2025 года по госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» для защиты населения от негативного воздействия вод.



Завершен демонтаж старых конструкций, восстановлены разрушенные участки тела плотины и отводящего канала, выполнено инъектирование пустот и забетонированы плиты крепления.

«Главная задача — стабилизировать сооружение до начала весеннего паводка. Полное завершение капремонта запланировано на конец ноября 2026 года», — сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.



Объект протяженностью 120 метров обеспечивает необходимый уровень воды для 6000 жителей сел Пестравка и Высокое. После ремонта бесхозяйное ранее сооружение перейдет на баланс района.



В 2026 году также запланированы капремонт плотины в Сергиевском районе, строительство плотины в Большеглушицком районе, расчистка двух прудов и озера в трех районах области. Продолжится расчистка реки Сызранка по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба минприроды СО.





Фото: минприроды СО