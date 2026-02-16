Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве. Глава региона вынес в повестку крайне важный для развития муниципальных образований вопрос – утверждение стандартов благоустройства территорий. Поручение о подготовке данных документов, необходимых для обеспечения единых требований при благоустройстве территорий в муниципалитетах в целях повышения качества жизни населения, губернатор давал в ноябре прошлого года в рамках оперативного совещания.
О том, какой объем работы проделан по этому направлению, доложила и.о. министра градостроительной политики Самарской области, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
Стандарты благоустройства разработаны министерством совместно с АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области». Это методический документ для органов местного самоуправления. Он регламентирует порядок подготовки дизайн-проектов, устанавливает этапы реализации работ с распределением ответственности, содержит примеры чертежей, схем, визуализаций, для каждого элемента благоустройства городской среды предлагает типовое решение по их организации, рекомендации по эксплуатации. Документ ориентирован на создание комфортной и безопасной среды, стимулирование социальной активности, а также на сохранение идентичности территорий. Обязательным аспектом является вовлечение граждан на всех стадиях проекта по благоустройству.
Также разработан дизайн-код населенных пунктов Самарской области – рамочный документ, унифицирующий и закрепляющий подходы к размещению и внешнему виду элементов городской среды. Приведены параметры цветовых и шрифтовых решений, габариты, пропорции, примеры допустимого размещения. В настоящее время на основе двух утвержденных документов ведется разработка модельных правил благоустройства, направленных на стандартизацию муниципальных практик и обязательное закрепление единых норм в местной документации.
Как отметила и.о. министра, отвечая на вопрос губернатора, применение данного стандарта на местном уровне не потребует ни увеличения кадровой численности, ни дополнительных финансовых ресурсов. Документ доведен до глав муниципалитетов в целях применения на практике.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работы по благоустройству в новом сезоне нужно вести уже по этим правилам. «Здесь обязательно переходный период должен быть установлен достаточно лояльно по отношению к бизнесу, который работает, необходимо оказывать максимальное содействие предпринимателям», - отметил глава региона.
Губернатор поручил разработать и утвердить порядок мониторинга применения стандартов благоустройства и дизайн-кода в муниципальных образованиях, определить перечень критериев внедрения указанных документов, а также обеспечить ежегодный аудит реализации проектов благоустройства по уровню применения стандартов и дизайн-кода в муниципальных образованиях.
«Поручаю министерству вместе с АНО организовать для муниципальных специалистов обучающие программы, семинары, которые не ограничивались бы просто разъяснением и ответами на вопросы, а были бы комплексной учебой, развернутой на базе АНО», - обозначил задачу Вячеслав Федорищев.
Также на оперативном совещании обсудили итоги и планы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (далее - ФП «ФКГС»), который реализуется при поддержке партии «Единая Россия» в рамках «Народной программы». Как доложил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, в 2025 году благоустроено 115 дворовых и 129 общественных территорий, 4 проекта-победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Сызрань, Чапаевск, Отрадный и Октябрьск). В 2026 году планируется благоустроить 90 дворовых и 122 общественные территории, реализовать 4 проекта-победителя Х Всероссийского конкурса.
Вячеслав Федорищев обратил внимание врио министра: «Контрактация должна быть обеспечена до 1 апреля полностью». Кроме того, губернатор поручил министерству совместно с областным министерством промышленности вести активную работу по привлечению частных инвестиций по тем проектам благоустройства, где существует такая потребность.
В Самаре по ФП «ФКГС» в этом году будут приводить в порядок три общественные территории, по итогам голосования набравшие большинство голосов. Как сообщил глава г.о. Самара Иван Носков, это четвертый этап благоустройства парка «Воронежские озера», второй этап - парка Щорса и первый этап - сквера у Дома культуры «Искра» в поселке Красная Глинка. Также будут приведены в порядок 20 дворов.
Как план на 2027 год выбраны 20 общественных территорий для рейтингового голосования, по ним разрабатываются дизайн-проекты. По словам Ивана Носкова, лидерами предварительного отбора стали бульвар по улице Стара-Загора от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной в Промышленном районе и сквер Николая Басова в Октябрьском районе. В период с 2 по 13 марта планируется провести с жителями общественные обсуждения разработанных дизайн-проектов благоустройства.
«Уделяйте особое внимание срокам и качеству работ этого года, привлекайте к контролю на всех этапах благоустройства инициативные группы, которые выдвигали проекты, это существенно повышает возможности для оперативного реагирования на те или иные отклонения от проектов и нарушения», - поручил губернатор главе Самары.
По поручению Вячеслава Федорищева с начала прошлого года действует программа «Народный бюджет Самарской области», которая поддерживает социально значимые инициативы жителей, в том числе по благоустройству территорий, лучшие проекты софинансируются из областного бюджета. Врио министра внутренней политики Александр Кузнецов сообщил, что на этот год отобраны 210 проектов, запланированных к реализации по различным направлениям, в том числе по дорожной деятельности, устройству детских и спортивных площадок, организации водоснабжения и других. Муниципальные контракты по всем объектам, признанным победителями конкурсного отбора, планируется заключить в апреле текущего года, что позволит завершить работы на объектах до 1 сентября. «Отмечу большой интерес жителей, всего поступило 365 проектов, конкурс подразумевает отбор лучших. Это стимулирует участников», - сказал врио министра.
Как отметил глава региона, в прошлом году не все объекты по этой программе были завершены вовремя. «Допускать такого нельзя», - акцентировал внимание губернатор и поручил первому заместителю губернатора Самарской области – председателю правительства Виталию Шабалатову взять вопрос на контроль. «Люди такие проекты очень ждут. Они за них голосовали», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

