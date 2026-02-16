Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые

164
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.

Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые. Событие войдет в серию мероприятий Года единства народов России. По итогам конкурса комиссия выберет до 10 регионов, которые станут площадками для обширной просветительской программы с участием выдающихся представителей этносов России: государственных деятелей, ученых, мастеров культуры, искусства и спорта, Героев РФ. Марафон состоится в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ. Организатор — Общество «Знание».
За три дня марафон объединит более 18 тысяч участников на площадках в разных городах России. Перед молодежью выступят свыше 100 лекторов: государственных и общественных деятелей, руководителей компаний, предпринимателей, ученых, мастеров культуры и искусства, спортсменов, блогеров и других известных людей, представляющих многочисленные народы России.
«Президент РФ Владимир Путин дал старт Году единства народов России, и логично, что на площадках марафона в разных регионах страны школьники и студенты получат возможность лично поговорить об этом с выдающимися представителями разных народов. Также в фокусе внимания будет значительный вклад коренных малочисленных народов в развитие общероссийского этнокультурного пространства. Марафон покажет молодежи, что сила России — в умении людей слышать, уважать друг друга и действовать сообща, всем народом. Такое единство, основанное на взаимном уважении и общих созидательных целях, непобедимо», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Конкурс включает несколько этапов: сбор заявок на участие, отбор и составление списка победителей. Региональные площадки для проведения марафона выберет конкурсная комиссия, в состав которой войдут опытные эксперты. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Общества «Знание» в начале марта.
Марафон с различных сторон раскроет тему единства народов как основы для достижений России в самых разных сферах — от науки до спорта. Лекции и открытые диалоги с участием выдающихся людей покажут силу, потенциал и гармонию народов России, а также позволят каждому участнику почувствовать себя частью большой единой семьи. Лекторы обсудят общее культурное наследие народов нашей страны, рассмотрят, как единые цели и взгляды на будущее вдохновляют россиян от Камчатки до Калмыкии, от Алтая до Москвы. 
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов. Так, осенью прошлого года марафон Знание.Первые собрал слушателей на 12 площадках в городах России и за рубежом: в Москве, Грозном, Красноярске, Макеевке, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Твери, Хабаровске, Челябинске, Саранске и Сухуме (Республика Абхазия). 

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

