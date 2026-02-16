Временно ограничено движение на участках автодорог области

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

1) М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к Ульяновску с 294 км по 328 км (м.р. Сызранский), протяженностью 34 км.;

2) Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара с 326 км по 400 км (м.р. Елховский, м.р. Красноярский), протяженностью 74 км.;

Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.