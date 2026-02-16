Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет

В год своего юбилея предприятие демонстрирует системный подход к развитию кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры. В последние годы на предприятии вырос уровень оплаты труда, что способствует привлечению водителей и технических специалистов. Сегодня здесь работает более 370 человек.

В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд». Этот современный низкопольный транспорт белорусского производства оборудован USB-портами, системами климат-контроля и информирования пассажиров, имеют запас автономного хода.

Для обеспечения бесперебойного движения электротранспорта создана современная инфраструктура. Протяжённость контактной сети составляет 217 км, её обслуживают 22 тяговые подстанции. В диспетчерской службе в круглосуточном режиме контролируют движение троллейбусов и оперативно реагируют на изменения дорожной обстановки.

«Обновление подвижного состава — один из ключевых факторов повышения качества пассажирских перевозок. Поступление 14 троллейбусов "Ольгерд" позволило не только обновить парк, но и запустить два новых маршрута — № 11 и № 12. Параллельно с обновлением парка предприятие готовит водителей и технических специалистов — этому способствуют собственная учебная группа и стипендии для студентов», — отметил по итогам рабочего визита Артур Абдрашитов.

Фото: минтранс СО