Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты

241
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты

Штрафы за брошенные электросамокаты могут ввести в Самаре. Соответствующие изменения в региональный закон об административных правонарушениях рассмотрели 16 февраля на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы.

Доклад на эту тему подготовили в мэрии Самары. Предлагается выписывать штрафы тем, кто бросает электросамокаты там, где это запрещено – на тротуарах, остановках, возле подъездов и т.д.

В Самаре предлагают ввести штрафы для нерадивых самокатчиков в размере от трех до 20 тысяч рублей. Но точное решение по инициативе еще не приняли, введут ли подобные штрафы в Самаре на самом деле – неясно, пишет Самара-КП. 

 

 

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026, 13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
Для удобства участников соревнований 14 февраля со всеми видами льгот будут организованы рейсы по укороченному автобусному маршруту № 50у. Транспорт
828
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
07 февраля 2026, 13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
На данный момент полностью завершена самая сложная часть — проходка тоннелей. Сейчас строители обустраивают основание для будущих путей. Транспорт
1235
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
06 февраля 2026, 09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Горожанам предлагают поделиться мнением о том, насколько удобным стал новый маршрут, улучшилась ли транспортная доступность ключевых объектов и сократилось ли... Транспорт
1961
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
152
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
236
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
251
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
297
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
247
Весь список