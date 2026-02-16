Иван Носков проверил ход капремонта школы № 8 на Заводском шоссе Самары 

14 февраля в рамках рабочего объезда глава города Самары Иван Носков проверил ход капитального ремонта здания школы № 8, расположенного на Заводском шоссе. На сегодняшний день в одной его части уже ведутся предчистовые фасадные работы и внутренняя отделка, монтаж электросетей и системы отопления, заменены окна. В ближайшее время подрядная организация приступит к ремонту второй половины здания, где в ходе демонтажа была выявлена необходимость дополнительных работ. Предварительно там будет укреплен фундамент. Общая площадь здания – почти 6 тысяч квадратных метров, стоимость работ – порядка 350 миллионов рублей.



Как доложил главе города представитель подрядной организации, на сегодняшний день проблемы с капремонтом объекта, в том числе связанные с погодными условиями, отсутствуют. Используются современные отечественные материалы, ежедневно работают от 50 до 70 человек, при необходимости привлекается спецтехника.



Школа № 8 является участником проекта «Самбо в школу», ее юнармейский отряд «Экипаж» – постоянный участник Парада Памяти на пл. Куйбышева, действуют общественные организации «Движение первых», «Орлята России», волонтерский отряд «Равнодушных.NET», работает музейный уголок, также работает музей Боевых служб ВМФ СССР. На здании размещена мемориальная доска Героя Советского Союза Н.А. Козлова – на время ремонтных работ она демонтирована и будет возвращена на свое место после их завершения.





Фото: пресс-служба администрации Самары