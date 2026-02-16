Я нашел ошибку
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Иван Носков проверил ход капремонта школы № 8 на Заводском шоссе Самары 

186
14 февраля в рамках рабочего объезда глава города Самары Иван Носков проверил ход капитального ремонта здания школы № 8, расположенного на Заводском шоссе.

14 февраля в рамках рабочего объезда глава города Самары Иван Носков проверил ход капитального ремонта здания школы № 8, расположенного на Заводском шоссе. На сегодняшний день в одной его части уже ведутся предчистовые фасадные работы и внутренняя отделка, монтаж электросетей и системы отопления, заменены окна. В ближайшее время подрядная организация приступит к ремонту второй половины здания, где в ходе демонтажа была выявлена необходимость дополнительных работ. Предварительно там будет укреплен фундамент. Общая площадь здания – почти 6 тысяч квадратных метров, стоимость работ – порядка 350 миллионов рублей.

Как доложил главе города представитель подрядной организации, на сегодняшний день проблемы с капремонтом объекта, в том числе связанные с погодными условиями, отсутствуют. Используются современные отечественные материалы, ежедневно работают от 50 до 70 человек, при необходимости привлекается спецтехника.

Школа № 8 является участником проекта «Самбо в школу», ее юнармейский отряд «Экипаж» – постоянный участник Парада Памяти на пл. Куйбышева, действуют общественные организации «Движение первых», «Орлята России», волонтерский отряд «Равнодушных.NET», работает музейный уголок, также работает музей Боевых служб ВМФ СССР. На здании размещена мемориальная доска Героя Советского Союза Н.А. Козлова – на время ремонтных работ она демонтирована и будет возвращена на свое место после их завершения.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

