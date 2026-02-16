В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля, и заканчивается в воскресенье, 22 февраля. Масленицу отмечают за семь недель до главного христианского праздника, после нее наступает Великий пост. Поэтому дата меняется каждый год.

Первые три дня праздничной недели именуют Узкой Масленицей. Это время подготовки к празднованию Масленицы: проводится уборка жилища, выпекаются первые блины, готовятся угощения и подарки. Последние четыре дня, начиная с четверга — Широкая Масленица, когда все дела прекращаются и наступает время массовых гуляний и развлечений, пишет РИА Новости.