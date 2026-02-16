В Самаре прошел чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо

В Самаре на базе спортивного комплекса «Динамо» состоялся чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо. В этом году турнир был приурочен сразу к двум знаменательным датам: 10-летию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летию формирования войск правопорядка.

В соревнованиях приняли участие пять команд, представляющих различные подразделения управления ведомства. На татами вышли бойцы специальных подразделений — ОМОН и СОБР, а также сборная команда управления вневедомственной охраны Росгвардии. Участники боролись в семи весовых категориях.

В турнире приняло участие множество титулованных спортсменов — призёров различных всероссийских и региональных соревнований, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Первое общекомандное место завоевали спортсмены транспортного ОМОН «Смерч». «Серебро» турнира взяли офицеры специального отряда быстрого реагирования «Омега». Замкнули тройку лидеров представители вневедомственной охраны.

По сложившейся традиции, лучшие спортсмены самарского управления будут представлять регион на ежегодном чемпионате по дзюдо Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, который пройдет в марте в Тольятти.