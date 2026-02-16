Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
В Самаре прошел чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо

В Самаре на базе спортивного комплекса «Динамо» состоялся чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо. В этом году турнир был приурочен сразу к двум знаменательным датам: 10-летию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летию формирования войск правопорядка.

В соревнованиях приняли участие пять команд, представляющих различные подразделения управления ведомства. На татами вышли бойцы специальных подразделений — ОМОН и СОБР, а также сборная команда управления вневедомственной охраны Росгвардии. Участники боролись в семи весовых категориях.

В турнире приняло участие множество титулованных спортсменов — призёров различных всероссийских и региональных соревнований, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Первое общекомандное место завоевали спортсмены транспортного ОМОН «Смерч». «Серебро» турнира взяли офицеры специального отряда быстрого реагирования «Омега». Замкнули тройку лидеров представители вневедомственной охраны.

По сложившейся традиции, лучшие спортсмены самарского управления будут представлять регион на ежегодном чемпионате по дзюдо Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, который пройдет в марте в Тольятти.

Теги: Росгвардия

Самарец украл банки с кофе и спрятал в снегу
11 февраля 2026, 12:06
Самарец украл банки с кофе и спрятал в снегу
Самарские росгвардейцы задержали подозреваемого в тот момент, когда он прятал украденное в сугробе. Происшествия
493
В Тольятти росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении косметики на крупную сумму
02 февраля 2026, 13:00
В Тольятти росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении косметики на крупную сумму
Сотрудница торговой точки пояснила прибывшим росгвардейцам, что неизвестная женщина открыто похитила товар с витрины и скрылась, не произведя оплаты. Происшествия
559
В Самарской области росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка на территории школы
15 января 2026, 13:43
В Самарской области росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка на территории школы
На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что находившийся в неадекватном состоянии молодой человек, являющийся бывшим учеником, пытался проникнуть в... Происшествия
641
В центре внимания
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
197
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
174
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
274
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
814
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
574
