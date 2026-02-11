Самарец украл банки с кофе и спрятал в снегу

Подозреваемого в краже задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Двигаясь по маршруту патрулирования в Самарском районе областного центра, стражи правопорядка обратили внимание на неопрятно выглядевшего мужчину. Он передвигался неуверенной шаткой походкой, а когда увидел служебный автомобиль, спрятал что-то в сугробе. Патрульные решили узнать причины такого поведения.



Мужчина попытался скрыться, но был задержан. В ходе дальнейшего разбирательства росгвардейцы выяснили, что в сугробе находился пакет с шестью банками кофе. По предварительной версии стражей правопорядка, житель Самары 1989 года рождения украл их из расположенного рядом супермаркета. В дальнейшем представители торговой точки подтвердили факт хищения имущества, нанесенный ущерб превысил четыре тысячи рублей.



Самарец дал признательные показания, сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для принятия процессуального решения. В отношении правонарушителя сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».