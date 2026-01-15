В Самарской области росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка на территории школы

В городе Тольятти Самарской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли в учебное заведение, в котором сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что находившийся в неадекватном состоянии молодой человек, являющийся бывшим учеником, пытался проникнуть в здание школы.

Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. В течение нескольких минут правонарушителя задержали и передали для дальнейшего разбирательства полицейским.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.