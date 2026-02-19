Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы

19 февраля военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области отмечает профессиональный праздник. Военно-оркестровой службе, чья музыка сопровождает повседневную деятельность и торжественные ритуалы войск правопорядка, исполнилось 315 лет. Отправной точкой истории считается 19 февраля 1711 года, когда Петр I своим указом об учреждении музыкальных коллективов в пехотных и кавалерийских полках фактически заложил систему военных оркестров.

Военным оркестром Управления Росгвардии по Самарской области на протяжении последнего десятилетия руководит майор Олег Чемоданов. Творческий коллектив обеспечивает музыкальное сопровождение воинских ритуалов и торжественных мероприятий, он становится участником не только общегородских акций, но и фестивалей всероссийского уровня. В репертуаре росгвардейцев органично соседствуют классические военные марши, героико-патриотические произведения, народные мелодии и популярная эстрадная музыка. Это позволяет музыкантам одинаково убедительно звучать и на плацу, и на площадях городов.

«Военный оркестр – уникальное подразделение. С одной стороны – он часть строго воинского строя, с другой – творческий коллектив, рассказывающий о службе языком музыки, одинаково понятным и солдату на плацу, и ребенку в зрительном зале. Впереди у нас большой юбилей – десятилетие Росгвардии. В рамках его празднования состоится множество мероприятий, к которым мы сейчас активно готовимся, разучиваем новую программу» - рассказал начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области майор Олег Чемоданов.

Для военных музыкантов день образования военно-оркестровой службы – это не только праздничная дата в календаре, но и символ преемственности. Каждое поколение музыкантов добавляет в богатую историю военной музыки свои интонации, оставаясь верным главному принципу — служить Родине звуком оркестрового марша.