В Самаре офицеры Росгвардии оценили строевую подготовку кадет в преддверии Дня защитника Отечества

181
В Самаре офицеры Росгвардии оценили строевую подготовку кадет в преддверии Дня защитника Отечества

В рамках всероссийской акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, в лицее имени подполковника полиции Дениса Лазутина прошел традиционный смотр-конкурс песни и строя. Мероприятие собрало учащихся седьмых классов, которые продемонстрировали свою выучку, дисциплину и командный дух.

Торжественная церемония началась с важного ритуала — возложения цветов к мемориальной доске с портретом офицера Росгвардии Дениса Лазутина, чье имя с гордостью носит учебное заведение. Память героя почтили почетные гости: начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов и Председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

В конкурсе приняли участие все седьмые классы лицея. Особое внимание зрителей и жюри было приковано к выступлению кадет профильного росгвардейского класса. На протяжении нескольких недель ребята усердно готовились к этому событию, оттачивая строевой шаг и слаженность выполнения команд под руководством опытных наставников — офицеров спецподразделения ОМОН «Смерч» (на транспорте).

Выступление команд оценивало компетентное жюри, которое отметило высокий уровень подготовки всех участников. Внешний вид, строевая выправка, четкость выполнения команд и исполнение строевой песни — все это свидетельствовало о серьезном подходе к делу. Командиры уверенно вели свои отряды, демонстрируя пример слаженности и дисциплины.

По итогам соревнований первое место заслуженно заняли кадеты Росгвардии. Стоит отметить, что в прошлом году ребята стали вторыми, однако упорные тренировки и поддержка шефов из спецподразделения Росгвардии помогли им подняться на высшую ступень пьедестала.
Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов поздравил всех с наступающим праздником:

«Я рад, что в год 10-летия Росгвардии наши подшефные кадеты показали высокий уровень подготовки и заняли первое место. Хочу отметить вашу отличную выучку и дисциплину. Поздравляю вас, ребята, с Днем защитника Отечества! Желаю вам вырасти настоящими патриотами своей страны и в будущем пополнить ряды Росгвардии», — подчеркнул Сергей Абрамов.

Росгвардия

