В Совфеде раскрыли, какие выплаты положены долгожителям в России

В России в настоящее время на федеральном уровне не предусмотрены специальные льготы именно для долгожителей — граждан, перешагнувших 90‑летний или даже 100‑летний рубеж. Вместе с тем регионы проявляют инициативу, вводя собственные выплаты.

Об этом рассказал в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

«Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем такие меры приобрели единый федеральный статус, унифицировав подход по всей стране», — добавил парламентарий.

Так, в Москве 100-летним гражданам полагается около 35 тыс. рублей единовременно и примерно 21 тыс. рублей ежегодно ко дню рождения после 100 лет, объяснил сенатор.

«В Санкт-Петербурге предусмотрено около 18 тыс. рублей к 90-летию, около 25 тыс. рублей — к 95-летию и около 30 тыс. рублей — к 100-летию. В Ленинградской области выплачивают примерно 15 тыс. рублей к 90-летию, 20 тыс. рублей — к 95-летию и около 25 тыс. рублей — ежегодно после 100-летия», — привёл примеры собеседник RT.