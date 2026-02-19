Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
В России начнет работу новый сервис такси Fasten

96
В марте 2026 года Яндекс запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов. На момент запуска воспользоваться Fasten можно будет более чем в 300 городах страны.

Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями.

Fasten позволит пользователям удобно решить одну основную задачу — заказать такси в несколько кликов без других сервисов внутри приложения. Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:

  • Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;
  • Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;
  • Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;
  • Business — представительский класс для особых случаев.

В сервисе предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.

Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей Яндекс Про, а также новые — при соблюдении стандартных требований.

Приложение Fasten будет доступно в Google Play и App Store в марте.

