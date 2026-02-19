150 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
202
150 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу

Открыт набор участников в историческую экспедицию на остров Шумшу. По поручению Президента России Владимира Путина в июле-августе 2026 года пройдёт пять туристических заездов для молодёжных групп. Событие организовано Роспатриотцентром Росмолодёжи при поддержке программы «Больше, чем путешествие».

«В прошлом году более 100 молодых поисковиков изучили богатую историю острова «Шумшу» и увековечили память о подвиге предков, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне. Результаты их работы уже нашли практическое применение. Материалы активно используются в школах, музеях и вузах в качестве методических пособий, которые помогают в сохранении исторического и культурного наследия. В этом году пройдут ещё пять экспедиционных заездов, во время которых продолжится начатое исследование», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Остров Шумшу – место последней крупной битвы Второй мировой войны, где войска Красной армии одержали победу над милитаристской Японией. В прошлом сезоне проекта приняли участие 133 человека из 33 регионов России. Молодые исследователи не только прошли по местам боевой славы, но и приняли активное участие в поисковой работе, благоустройстве патриотического маршрута и военно-исторических реконструкциях. Среди ключевых событий – зажжение Вечного огня, старт Всероссийской акции «Марш Знамени Победы» и церемонии захоронения останков павших солдат.

По результатам проекта 2025 года были созданы методические материалы, а также снят документальный фильм «Последний выстрел». Он посвящён подвигу десантников 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР. Материалы используются в программах исторического просвещения и на занятиях «Разговоры о важном» и «Основы российской государственности».

«Остров Шумшу – священная земля. Место, где прогремел последний выстрел Второй мировой войны. Каждый камень здесь хранит память о мужестве советских солдат, каждая тропа ведёт к подвигу. В этом году мы вновь открываем дорогу на Шумшу для 150 молодых исследователей из разных регионов страны. Верю, что экспедиция станет нитью между прошлым и будущим, где каждое поколение готово нести ответственность за свою страну», – рассказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Для многих участников поездка на остров Шумшу стала методом изучения истории родной семьи. Так, Полина Моисеева из Волгоградской области поехала в экспедицию, чтобы больше узнать о своём прадедушке. Сергей Александрович Моисеев с 1938 года служил на Дальнем Востоке. В 1945 году как майор медицинской службы воевал с Японией и был награждён медалью «За боевые заслуги».

«Я никогда не видела прадедушку, но благодаря экспедиции словно познакомилась с ним. Мы ходили по местам, где шли бои, и почтили память солдат. Для меня это было очень личное путешествие», – поделилась Полина Моисеева.

В этом году участники экспедиции займутся разработкой образовательных ресурсов: создадут аудиогиды, подкасты, документальные сериалы и методические пособия. Эти материалы впоследствии будут внедрены в образовательный процесс. Их планируется использовать в школах, музеях и молодёжных клубах по всей стране.

Приём заявок на участие в экспедиции на Шумшу продлится до 15 марта. К участию приглашаются активисты патриотических движений, сотрудники силовых ведомств, участники боевых действий и советники директоров по воспитанию. 

Событие проходит по нацпроекту «Молодёжь и дети». Проект продолжает работу по сохранению исторической памяти и формированию у молодого поколения уважения к подвигам предков, ставших символом мужества и героизма

В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
184
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
215
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
243
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
245
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
571
