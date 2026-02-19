150 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу

Открыт набор участников в историческую экспедицию на остров Шумшу. По поручению Президента России Владимира Путина в июле-августе 2026 года пройдёт пять туристических заездов для молодёжных групп. Событие организовано Роспатриотцентром Росмолодёжи при поддержке программы «Больше, чем путешествие».

«В прошлом году более 100 молодых поисковиков изучили богатую историю острова «Шумшу» и увековечили память о подвиге предков, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне. Результаты их работы уже нашли практическое применение. Материалы активно используются в школах, музеях и вузах в качестве методических пособий, которые помогают в сохранении исторического и культурного наследия. В этом году пройдут ещё пять экспедиционных заездов, во время которых продолжится начатое исследование», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Остров Шумшу – место последней крупной битвы Второй мировой войны, где войска Красной армии одержали победу над милитаристской Японией. В прошлом сезоне проекта приняли участие 133 человека из 33 регионов России. Молодые исследователи не только прошли по местам боевой славы, но и приняли активное участие в поисковой работе, благоустройстве патриотического маршрута и военно-исторических реконструкциях. Среди ключевых событий – зажжение Вечного огня, старт Всероссийской акции «Марш Знамени Победы» и церемонии захоронения останков павших солдат.

По результатам проекта 2025 года были созданы методические материалы, а также снят документальный фильм «Последний выстрел». Он посвящён подвигу десантников 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР. Материалы используются в программах исторического просвещения и на занятиях «Разговоры о важном» и «Основы российской государственности».

«Остров Шумшу – священная земля. Место, где прогремел последний выстрел Второй мировой войны. Каждый камень здесь хранит память о мужестве советских солдат, каждая тропа ведёт к подвигу. В этом году мы вновь открываем дорогу на Шумшу для 150 молодых исследователей из разных регионов страны. Верю, что экспедиция станет нитью между прошлым и будущим, где каждое поколение готово нести ответственность за свою страну», – рассказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Для многих участников поездка на остров Шумшу стала методом изучения истории родной семьи. Так, Полина Моисеева из Волгоградской области поехала в экспедицию, чтобы больше узнать о своём прадедушке. Сергей Александрович Моисеев с 1938 года служил на Дальнем Востоке. В 1945 году как майор медицинской службы воевал с Японией и был награждён медалью «За боевые заслуги».

«Я никогда не видела прадедушку, но благодаря экспедиции словно познакомилась с ним. Мы ходили по местам, где шли бои, и почтили память солдат. Для меня это было очень личное путешествие», – поделилась Полина Моисеева.

В этом году участники экспедиции займутся разработкой образовательных ресурсов: создадут аудиогиды, подкасты, документальные сериалы и методические пособия. Эти материалы впоследствии будут внедрены в образовательный процесс. Их планируется использовать в школах, музеях и молодёжных клубах по всей стране.

Приём заявок на участие в экспедиции на Шумшу продлится до 15 марта. К участию приглашаются активисты патриотических движений, сотрудники силовых ведомств, участники боевых действий и советники директоров по воспитанию.

Событие проходит по нацпроекту «Молодёжь и дети». Проект продолжает работу по сохранению исторической памяти и формированию у молодого поколения уважения к подвигам предков, ставших символом мужества и героизма