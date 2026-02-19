20 февраля в губернии ожидается сильный ветер, метель, на дорогах снежные заносы

Я нашел ошибку
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
20 февраля в губернии ожидается сильный ветер, метель, на дорогах снежные заносы

190
По информации Приволжского УГМС 20 февраля местами в Самарской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с, метель при видимости 500-1000 м, на дорогах снежные заносы.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 20 февраля местами в Самарской области ожидается усиление восточного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, метель при видимости 500-1000 м, на дорогах снежные заносы.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
184
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
215
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
243
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
245
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
571
