В Самаре прошло первое заседание Совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти

В Самаре по поручению губернатора Самарской области прошло первое заседание Совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Мероприятие провел заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Участие приняли члены правительства региона, Самарской губернской думы, Общественной палаты области, представители вузов, религиозных организаций и др.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области в своем выступлении отметила:

«Деятельность учреждений культуры сосредоточена на создании ценных, доступных широкому кругу граждан творческих проектов в театрах, музеях, библиотеках, культурно-досуговых учреждениях. Дома культуры как наиболее доступные организации для жителей муниципалитетов выступают хранителями богатых традиций народов России, проживающих в регионе, самодеятельного народного творчества, декоративно-прикладного искусства и ремесел. Особое внимание в деятельности учреждений культуры всегда уделялось выявлению и сохранению уникальных краеведческих ресурсов и материалов, отражающих вклад Самарской области в сохранение исторической преемственности, культурного наследия народов России».

Основная задача, которая стоит перед работой Совета — вопросы духовно-нравственного воспитания, сохранения и защиты традиционных ценностей. Предложения участников Совета будут учтены, в том числе, в документах стратегического планирования Самарской области.

Фото: минкульт СО