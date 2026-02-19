Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Выборы в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области

188
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.

В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.

Заседание состоялось с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина, главного федерального инспектора по Самарской области области Михаила Феоктистова, председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова, руководителей правоохранительных органов региона, прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, а также работников аппарата прокуратуры области.  

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, открывая коллегию, отметил, что в 2025 году усилия ведомства были направлены на защиту прав граждан и интересов государства и общества. «Необходимо объективно, самокритично оценить итоги работы прокуратуры Самарской области, выработать дополнительные меры, направленные на достижение важнейших для нашей страны целей по защите суверенитета, укреплению экономики, повышению уровня благополучия граждан», — добавил он.

Глава региона Вячеслав Федорищев в своем выступлении подчеркнул выстроенное конструктивное взаимодействие между областным правительством и прокуратурой: «Мы действительно видим, что многие цели, которые стоят, в первую очередь, по достижению национальных целей, поставленных Президентом, национальных проектов, достигаются в плотном взаимодействии и конструктивном диалоге с органами прокуратуры». Ключевые направления совместной работы губернатор и заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин обсудили на встрече, которая состоялась сегодня утром.

На заседании коллегии Вячеслав Федорищев обозначил задачи, которые требуют совместного с органами прокуратуры повышенного внимания. В частности, это противодействие коррупции. Благодаря активной позиции прокуратуры и правоохранительных органов области пресечено 979 коррупционных преступлений. Еще одна задача — возврат в государственную и муниципальную собственность неправомерно изъятого в предыдущие годы недвижимого имущества, в том числе земельных участков.

Также под пристальным контролем — сфера ЖКХ. «Сфера оказания коммунальных услуг для наших граждан — наиболее чувствительная. Поэтому случаи включения в тарифы ЖКХ необоснованных расходов заслуживают первоочередного внимания и немедленного совместного реагирования, равно как и факты ненадлежащего предоставления услуг», — отметил губернатор.

Актуальна проблема обеспечения жильем детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «На данном направлении, благодаря в том числе активной позиции прокуратуры области, бюджет региона скорректирован еще в 2024 году в сторону значительного увеличения. Объем финансирования в 2025 году увеличен с 2,7 млрд до 4 млрд рублей. В результате предоставлены 1 178 квартир. Кроме того, в ходе реализации разработанного ранее по инициативе прокуратуры нормативного правового акта выдаются жилищные сертификаты. Это позволяет видеть горизонт решения проблемы полностью в течение 3-4 лет при должном финансировании, том, на которое мы вышли в прошлом году», — сообщил Вячеслав Федорищев.

На особом контроле — работа по противодействию терроризму и экстремизму, а также сфера межнациональных отношений, в том числе с учетом проведения Года единства народов России, объявленного Президентом РФ.

Как безусловный приоритет Вячеслав Федорищев обозначил содействие в проведении СВО, поддержку участников СВО и их семей, подчеркнув при этом, что многие меры поддержки в регионе разработаны по инициативе органов прокуратуры.

«Пока наши воины сражаются за будущее всей страны, наш долг – пресечь в отношении них любую несправедливость. Прокуратурой активно ведется работа по защите прав фронтовиков, ветеранов боевых действий всех поколений и их родных. В текущем году мы продолжим совершенствование механизмов реализации предусмотренных мер, в том числе в беззаявительном порядке и упреждающем режиме», — сказал глава региона.

В завершение своего выступления он поблагодарил руководство и сотрудников областной прокуратуры за профессионализм и ответственность и заверил, что региональное правительство готово продолжать взаимодействие, оказывать всю необходимую поддержку в деле укрепления законности и правопорядка в Самарской области.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий обозначил основные направления работы ведомства в 2025 году. Органы прокуратуры обеспечили надзорное сопровождение реализации нацпроектов, осуществляли надзор за соблюдением прав и социальных гарантий инвалидов, детей, прав граждан на своевременную медицинскую помощь; принимали меры в сфере исполнения трудового законодательства и занятости населения с учетом проблематики производственного травматизма, аттестации рабочих мест, задолженности по заработной плате. Проводилась работа по противодействию преступности в регионе. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9,5%. В 2025 году обеспечено участие прокуроров в рассмотрении почти 10 тысяч уголовных и более 13,5 тысячи гражданских, арбитражных и административных дел.

В своем выступлении прокурор региона подвел итоги также по другим направлениям деятельности ведомства, озвучил проблемные вопросы и основные задачи, стоящие перед органами прокуратуры в текущем году.

Он акцентировал внимание на работе по соблюдению прав участников СВО, в частности, это переселение участников СВО из аварийного жилья, обеспечение доступной среды для инвалидов, предоставление земельных участков, перевод мер поддержки в беззаявительный режим.

«Требую принципиально жестко реагировать на бездействие органов власти, добиваясь решения социальных вопросов наших защитников, — обратился он к коллегам. — Оцените работу органов социальной защиты, разберитесь в причинах несвоевременных региональных выплат в условиях стопроцентной бюджетной обеспеченности. Эта проблема приоритетная для губернатора и здесь у нас с вами 100% бюджета. Разберитесь, почему происходят сбои. Обеспечьте комплексное сопровождение уволенных с военной службы, их социальную адаптацию и медицинскую реабилитацию. Необходимо усилить взаимодействие с филиалом госфонда «Защитники Отечества, продолжить выездные приемы военнослужащих, в том числе в стационарах и госпиталях. В зоне личной ответственности аппарата прокуратуры и прокуратуры Волжского района остается военный поселок Рощинский. Задача номер один — организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека в обязательном порядке сопровождалось устранением причин системных нарушений».

Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин отметил достижения ведомства и обозначил направления, по которым необходимо совершенствовать надзорную деятельность областной прокуратуры и принять дополнительные меры, в том числе профилактические. «Я благодарю вас за проделанную работу, уверен, что все замечания, пожелания и претензии, которые были высказаны вашему коллективу, найдут свое отражение в решении коллегии и желаю вам успехов в работе в новом году», — обратился он к сотрудникам прокуратуры.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

