17 февраля в Самаре прошел семинар-совещание по газовой безопасности.

Главы районных администраций, управляющих и газораспределительных организаций Самарской области обсудили вопросы, связанные с корректировками правил безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые вступают в силу с 1 марта.

Изменения, которые вступают в силу с 1 марта, ужесточают требования к техобслуживанию и диагностированию, включают проверку систем безопасности (газоанализаторов) и требуют обязательной проверки дымовых и вентиляционных каналов. Результатом проверки станет «Акт первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов», который обязателен для предоставления в газораспределительную организацию.

В Самаре продолжается ежегодная проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилых домах. Предварительно о проведении работ по техобслуживанию абонентов многоквартирных домов уведомляют через объявления в общедомовых чатах или при входе в подъезд. Также дату проведения техобслуживания можно заранее узнать на сайте СВГК – ввести свой номер лицевого счета на странице https://svgk.ru/individuals/to-vdgo/to/.

