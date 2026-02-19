Врач СОКБ им. Середавина назвал 7 правил сохранения репродуктивного здоровья мужчины

Главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий урологическим отделением, заместитель главного врача по медицинской части (по вопросам донорства и трансплантации) Самарской областной клинической больницы им. В Д.Середавина Сергей Пикалов:



"Репродуктивное здоровье мужчины — это во многом показатель общего состояния организма, работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Большинство нарушений формируются постепенно и долгое время могут не давать выраженных симптомов. Именно поэтому профилактика и внимательное отношение к своему здоровью имеют принципиальное значение.



На мужскую фертильность влияют образ жизни, хронические заболевания, инфекции и возраст. Среди наиболее распространённых факторов риска — избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, нерегулярный сон. Все эти факторы приводят к снижению уровня тестостерона и развитию дисфункции.



Как сохранить репродуктивное здоровье?

Регулярные профилактические осмотры. Мужчине рекомендуется посещать уролога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. После 40 лет необходимо дополнительно контролировать уровень простат-специфического антигена (ПСА) для ранней диагностики заболеваний предстательной железы.

Контроль массы тела и физическая активность. Умеренные регулярные нагрузки (ходьба, плавание, силовые тренировки без перегрузок) способствуют нормализации гормонального фона и улучшают кровообращение в органах малого таза.

Рациональное питание. Важно достаточное потребление белка, цинка, селена, витаминов группы В и витамина D. Следует ограничить избыточное потребление сахара и насыщенных жиров.

Отказ от вредных привычек. Никотин и алкоголь негативно влияют на сосудистую систему. Даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя снижает показатели фертильности.

Профилактика и своевременное лечение инфекций. Инфекции, передающиеся половым путём, часто протекают бессимптомно, но могут приводить к хроническому воспалению и бесплодию. Своевременное обращение к врачу при первых признаках дискомфорта - это обязательное условие сохранения репродуктивной функции.

Избегание перегрева. Частое посещение саун, работа в условиях высоких температур, длительное ношение тесного синтетического белья могут негативно влиять на качество спермы.

Контроль хронических заболеваний. Сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы напрямую отражаются на репродуктивной функции и требуют регулярного наблюдения. Отдельно стоит отметить, что любые изменения — снижение либидо, нарушение эрекции, дискомфорт или боль в паховой области, изменение характера мочеиспускания являются поводом для консультации специалиста".

Фото: минздрав СО