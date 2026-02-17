В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового ФАПа

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового ФАПа

207
Для 180 жителей села Кяхта Шигонского района новый ФАП – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи.

В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта за счет средств областного бюджета. На данный момент ведутся фасадные и отделочные работы.

На время строительства медицинская помощь местным жителям оказывается в действующем ФАПе. После ввода объекта в эксплуатацию медсестра будет работать в современном помещении, оснащённым новым оборудованием.

«Для 180 жителей села новый фельдшерско-акушерский пункт – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи, – отметил главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов, – Ввод современного пункта в эксплуатацию позволит не только улучшить условия работы, но и расширить возможности для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
17 февраля 2026, 15:21
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах. Здравоохранение
257
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
16 февраля 2026, 19:32
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район. Здравоохранение
514
Почему мужчинам важно не пропускать диспансеризацию, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков
16 февраля 2026, 14:59
Главный терапевт региона призвал мужчин не пренебрегать профилактическими обследованиями
Почему мужчинам важно не пропускать диспансеризацию, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии,... Здравоохранение
535
Здравоохранение
Для 180 жителей села Кяхта Шигонского района новый ФАП – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи.
17 февраля 2026  17:39
В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового ФАПа
207
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
17 февраля 2026  15:21
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
267
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
16 февраля 2026  19:32
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
519
Почему мужчинам важно не пропускать диспансеризацию, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков
16 февраля 2026  14:59
Главный терапевт региона призвал мужчин не пренебрегать профилактическими обследованиями
538
Андрей Викторович в медицине более 42 лет своей жизни, внося неоценимый вклад в развитие детского здравоохранения региона.
16 февраля 2026  14:48
В Самаре ушел из жизни врач-оториноларинголог Андрей Ларин .
486
Жители Самарского региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
16 февраля 2026  14:04
Жители Самарского региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
458
Разработка СамГМУ позволит заново формировать утраченные навыки повседневной жизни людям с поражениями ЦНС
16 февраля 2026  10:56
Разработка СамГМУ позволит заново формировать утраченные навыки повседневной жизни людям с поражениями ЦНС
481
Прощание с Титовым Андреем Константиновичем состоится 15 февраля.
14 февраля 2026  20:37
Умер хирург СКОБ им.Середавина Андрей Титов
1293
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
13 февраля 2026  20:17
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
1070
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
13 февраля 2026  14:43
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
787
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15976
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
250
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
597
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
532
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
474
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
438
Весь список