В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового ФАПа

В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта за счет средств областного бюджета. На данный момент ведутся фасадные и отделочные работы.

На время строительства медицинская помощь местным жителям оказывается в действующем ФАПе. После ввода объекта в эксплуатацию медсестра будет работать в современном помещении, оснащённым новым оборудованием.

«Для 180 жителей села новый фельдшерско-акушерский пункт – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи, – отметил главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов, – Ввод современного пункта в эксплуатацию позволит не только улучшить условия работы, но и расширить возможности для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО