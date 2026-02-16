В Самаре ушел из жизни врач-оториноларинголог Андрей Ларин .

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 64-м году жизни ушел из жизни врач-оториноларинголог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Ларин Андрей Викторович.



Андрей Викторович в медицине более 42 лет своей жизни, внося неоценимый вклад в развитие детского здравоохранения региона. Его профессиональный путь начался в 1986 году после окончания Куйбышевский государственный медицинский институт им. Д.И.Ульянова. В стенах областной детской больницы он проработал всю свою жизнь.



Он посвятил свою жизнь служению детям. Его наследие – это тысячи спасенных детских жизней. Андрей Викторович постоянно совершенствовался, осваивая новейшие методики лечения, внедряя передовые технологии в практику.



Его преданность профессии была образцом для молодого поколения. Годы работы в детской областной больнице стали эпохой в развитии детской оториноларингологии нашего региона. Он оставил после себя целую плеяду врачей, которые продолжат его дело, следуя примеру.



Прощание состоится 17.02.2026г. в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского 27, зал прощания.

Фото: минздрав СО