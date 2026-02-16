Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре ушел из жизни врач-оториноларинголог Андрей Ларин .

289
Андрей Викторович в медицине более 42 лет своей жизни, внося неоценимый вклад в развитие детского здравоохранения региона.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 64-м году жизни ушел из жизни врач-оториноларинголог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Ларин Андрей Викторович.

Андрей Викторович в медицине более 42 лет своей жизни, внося неоценимый вклад в развитие детского здравоохранения региона. Его профессиональный путь начался в 1986 году после окончания Куйбышевский государственный медицинский институт им. Д.И.Ульянова. В стенах областной детской больницы он проработал всю свою жизнь.

Он посвятил свою жизнь служению детям. Его наследие – это тысячи спасенных детских жизней. Андрей Викторович постоянно совершенствовался, осваивая новейшие методики лечения, внедряя передовые технологии в практику.

Его преданность профессии была образцом для молодого поколения. Годы работы в детской областной больнице стали эпохой в развитии детской оториноларингологии нашего региона. Он оставил после себя целую плеяду врачей, которые продолжат его дело, следуя примеру. 

Прощание состоится 17.02.2026г. в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского 27, зал прощания.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

