Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей

Диетолог, нутрициолог София Кованова предупредила, что кожура яблок полезна из-за большого содержания клетчатки, однако в некоторых случаях употребление неочищенного яблока может навредить здоровью, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в четверг, 12 февраля, специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови. По ее словам, при правильной и тщательной обработке яблоки с кожурой можно употреблять всем — и детям, и взрослым.

Неправильная обработка фрукта может привести к негативным последствиям. Людям с чувствительным кишечником кожуру лучше снимать, а яблоки в таком случае рекомендуется запекать. Среди возможных минусов она также назвала низкое качество плода и способ его предварительной обработки.

Важно обращать внимание на внешний вид кожуры: если она тонкая, снимать ее не обязательно, а вот толстая и блестящая может свидетельствовать о восковой обработке, которую невозможно полностью удалить обычным ополаскиванием водой.

