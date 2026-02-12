Я нашел ошибку
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови.
Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей
В ноябре 2025 года подозреваемые - 35-летний россиянин и 19-летний гражданин Таджикистана задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.
УФСБ СО: пресечена противоправная деятельность двух членов преступной группы
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей

132
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови.

Диетолог, нутрициолог София Кованова предупредила, что кожура яблок полезна из-за большого содержания клетчатки, однако в некоторых случаях употребление неочищенного яблока может навредить здоровью, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в четверг, 12 февраля, специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови. По ее словам, при правильной и тщательной обработке яблоки с кожурой можно употреблять всем — и детям, и взрослым.

Неправильная обработка фрукта может привести к негативным последствиям. Людям с чувствительным кишечником кожуру лучше снимать, а яблоки в таком случае рекомендуется запекать. Среди возможных минусов она также назвала низкое качество плода и способ его предварительной обработки.

Важно обращать внимание на внешний вид кожуры: если она тонкая, снимать ее не обязательно, а вот толстая и блестящая может свидетельствовать о восковой обработке, которую невозможно полностью удалить обычным ополаскиванием водой.

 

