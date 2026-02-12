В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3 в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».

Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом». В новом пространстве появятся:

Уютные зоны для чтения и общения;

Пространство для творчества и развития;

Особая комната для самых маленьких посетителей;

Доступная среда для всех;

Игровая территория.

«Тёплый дом» станет уютным и современным центром интеллектуального развития, обмена опытом и творчества, местом, объединяющим людей разного поколения.

В настоящее время мастера завершают отделку и готовят помещение под новые функциональные зоны. Будущий «Теплый дом» уже начинает обретать очертания, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: скриншот видео минкульта СО