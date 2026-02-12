В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3 в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом». В новом пространстве появятся:
Уютные зоны для чтения и общения;
Пространство для творчества и развития;
Особая комната для самых маленьких посетителей;
Доступная среда для всех;
Игровая территория.
«Тёплый дом» станет уютным и современным центром интеллектуального развития, обмена опытом и творчества, местом, объединяющим людей разного поколения.
В настоящее время мастера завершают отделку и готовят помещение под новые функциональные зоны. Будущий «Теплый дом» уже начинает обретать очертания, сообщает пресс-служба минкульта СО.
Фото: скриншот видео минкульта СО