Один билет – три матча: ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на:

4 марта в 19:30 матч FONBET Кубка России против «Оренбурга»;

8 марта в 15:30 матч 20 тура МИР РПЛ против махачкалинского «Динамо»;

22 марта в 17:30 матч 22 тура против казанского «Рубина».

Мы решили расширить систему лояльности на первые три домашних матча нашей футбольной весны. При единовременной покупке билетов на матчи с «Оренбургом», махачкалинским «Динамо» и «Рубином» для всех любителей футбола действует скидка 30%.

Напоминаем базовый минимум для покупки билета на матчи любимой команды:

Приобрести билеты можно онлайн и в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Не забываем про карту болельщика, которая понадобится вам для посещения матчей чемпионата.

Карта болельщика НЕ понадобится на кубковый матч, проход на стадион осуществляется по штрих-коду с билета.