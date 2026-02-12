Один билет – три матча: ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов

Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Разработчики отечественного голосового робота для УК в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Один билет – три матча: ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов

197
«Крылья Советов» открывает продажу билетов на матчи 4, 8 и 22 марта.

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на:

4 марта в 19:30 матч FONBET Кубка России против «Оренбурга»;
8 марта в 15:30 матч 20 тура МИР РПЛ против махачкалинского «Динамо»;
22 марта в 17:30 матч 22 тура против казанского «Рубина».

Мы решили расширить систему лояльности на первые три домашних матча нашей футбольной весны. При единовременной покупке билетов на матчи с «Оренбургом», махачкалинским «Динамо» и «Рубином» для всех любителей футбола действует скидка 30%.

Напоминаем базовый минимум для покупки билета на матчи любимой команды:

Приобрести билеты можно онлайн и в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Не забываем про карту болельщика, которая понадобится вам для посещения матчей чемпионата.

Карта болельщика НЕ понадобится на кубковый матч, проход на стадион осуществляется по штрих-коду с билета.

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня будет выступать за «Урал» на правах аренды до конца текущего сезона.
12 февраля 2026, 19:52
Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня арендован екатеринбургским «Уралом»
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня будет выступать за «Урал» на правах аренды до конца текущего сезона. Спорт
166
10 февраля ПФК «Крылья Советов» закрыли все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства «РТ-капитал».
11 февраля 2026, 16:11
РФС снял трансферный бан с ПФК «Крылья Советов»
10 февраля ПФК «Крылья Советов» закрыли все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного... Футбол в Самаре
452
Товарищеский матч между "Крыльями Советов" и «КАМАЗом» на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов.
09 февраля 2026, 22:15
Дмитрий Яковлев прокомментировал массовую драку сегодня во время матча на сборах в Турции
Товарищеский матч между "Крыльями Советов" и «КАМАЗом» на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов. Спорт
667
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
238
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
344
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
671
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
594
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
413
Весь список