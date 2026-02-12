Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС

Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом 12 февраля сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Мы никогда не говорили о том, что хотим ухудшить условия для граждан участия в программе долгосрочных сбережений. Но мы говорили, что те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для именно долгосрочных сбережений», — приводит его слова «РБК».

Минфин также предложил увеличить срок снятия средств софинансирования в рамках программы ПДС до пяти лет. По его словам, цель программы заключается в стимулировании долгосрочных сбережений, а средства, которые государство направляет на софинансирование, должны поддерживать этот подход.

Чебесков уточнил, что данное предложение уже находится на рассмотрении и может быть реализовано в ближайшее время. Согласно информации Минфина, за девять месяцев прошлого года участники ПДС вывели 20,31 млрд рублей, при этом большая часть средств была выведена в третьем квартале 2025 года, когда государство осуществило зачисление на счета софинансирования. Замминистра финансов уточнил, что основным причиной оттока средств стали более гибкие условия для пенсионеров и предпенсионеров, что позволило им снять средства раньше, пишут "Известия".