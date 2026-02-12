Я нашел ошибку
Главные новости:
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови.
Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей
В ноябре 2025 года подозреваемые - 35-летний россиянин и 19-летний гражданин Таджикистана задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.
УФСБ СО: пресечена противоправная деятельность двух членов преступной группы
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

УФСБ СО: пресечена противоправная деятельность двух членов преступной группы

144
В ноябре 2025 года подозреваемые - 35-летний россиянин и 19-летний гражданин Таджикистана задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.

Пресечена противоправная деятельность двух членов преступной группы, причастных к организации устойчивого межрегионального канала поставки синтетических наркотических средств и их последующего сбыта в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

В ноябре 2025 года подозреваемые - 35-летний россиянин и 19-летний гражданин Таджикистана задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.

На момент проведения обследования обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» массой более 1,5 кг.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
257
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
357
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
679
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
600
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
424
Весь список