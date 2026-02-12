УФСБ СО: пресечена противоправная деятельность двух членов преступной группы

Пресечена противоправная деятельность двух членов преступной группы, причастных к организации устойчивого межрегионального канала поставки синтетических наркотических средств и их последующего сбыта в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

В ноябре 2025 года подозреваемые - 35-летний россиянин и 19-летний гражданин Таджикистана задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.

На момент проведения обследования обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» массой более 1,5 кг.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».