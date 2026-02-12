Я нашел ошибку
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Разработчики отечественного голосового робота для УК в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
99
Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает Надежда Дмитриевна Грищенко – житель Октябрьска, ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла.

Надежда Дмитриевна родилась в многодетной семье, была самой младшей из пяти детей. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, еще совсем юной, работала в колхозе. После окончания войны поступила учиться в Обшаровское училище на тракториста, после окончания учёбы работала на гусеничном тракторе СТЗ. Пахали поля, сеяли хлеба. Затем Надежда Дмитриевна продолжила трудовой путь на швейной фабрике в городе Октябрьске, где она проработала 20 лет швеей мотористкой.

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

