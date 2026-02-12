Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает Надежда Дмитриевна Грищенко – житель Октябрьска, ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла.



Надежда Дмитриевна родилась в многодетной семье, была самой младшей из пяти детей. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, еще совсем юной, работала в колхозе. После окончания войны поступила учиться в Обшаровское училище на тракториста, после окончания учёбы работала на гусеничном тракторе СТЗ. Пахали поля, сеяли хлеба. Затем Надежда Дмитриевна продолжила трудовой путь на швейной фабрике в городе Октябрьске, где она проработала 20 лет швеей мотористкой.



Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области