Главные новости:
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Разработчики отечественного голосового робота для УК в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами

45
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.

Резкий отказ от кофе после многолетней привычки может сопровождаться неприятными симптомами, которые нередко пугают людей и заставляют вновь вернуться к привычной чашке напитка. О том, что происходит с организмом в этот период и почему возникает синдром отмены кофеина, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев.

По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина. Это состояние связано с адаптацией нервной и сосудистой систем, которые за годы привыкли к постоянной стимуляции.

Наиболее частый симптом отмены — головная боль. Она возникает из-за расширения сосудов головного мозга и может сохраняться от одного до трех дней. Также многие отмечают выраженную сонливость, ощущение «ватной» головы, снижение концентрации внимания, раздражительность и перепады настроения. У некоторых людей появляется слабость, апатия, снижение работоспособности, а иногда — легкая тошнота и дискомфорт в мышцах.

Со стороны нервной системы отказ от кофе может напоминать состояние истощения: привычный стимул исчезает, а собственные механизмы бодрствования еще не успели перестроиться. У людей, которые пили кофе несколько раз в день, временно может снижаться мотивация, скорость мышления и эмоциональный тонус.

Врач подчеркнул, что синдром отмены кофеина не опасен для здоровья и носит временный характер. Обычно симптомы достигают пика на 24–48-й час после отказа и постепенно сходят на нет в течение пяти — семи дней. Полная адаптация организма может занять до двух недель, в зависимости от дозы кофеина и индивидуальных особенностей.

Отдельно, как отметил специалист, стоит упомянуть влияние на давление. У людей, склонных к гипотонии, после отмены кофе возможны эпизоды пониженного артериального давления, головокружения и ощущения слабости. У гипертоников, напротив, иногда наблюдается временная стабилизация показателей.

Чтобы снизить выраженность синдрома отмены, врач рекомендует отказываться от кофе постепенно, уменьшая количество чашек и переходя на напитки с меньшим содержанием кофеина. В период адаптации важно высыпаться, пить достаточно воды, поддерживать уровень физической активности и не перегружать себя умственно.

 

