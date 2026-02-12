Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами

Резкий отказ от кофе после многолетней привычки может сопровождаться неприятными симптомами, которые нередко пугают людей и заставляют вновь вернуться к привычной чашке напитка. О том, что происходит с организмом в этот период и почему возникает синдром отмены кофеина, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев.

По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина. Это состояние связано с адаптацией нервной и сосудистой систем, которые за годы привыкли к постоянной стимуляции.

Наиболее частый симптом отмены — головная боль. Она возникает из-за расширения сосудов головного мозга и может сохраняться от одного до трех дней. Также многие отмечают выраженную сонливость, ощущение «ватной» головы, снижение концентрации внимания, раздражительность и перепады настроения. У некоторых людей появляется слабость, апатия, снижение работоспособности, а иногда — легкая тошнота и дискомфорт в мышцах.

Со стороны нервной системы отказ от кофе может напоминать состояние истощения: привычный стимул исчезает, а собственные механизмы бодрствования еще не успели перестроиться. У людей, которые пили кофе несколько раз в день, временно может снижаться мотивация, скорость мышления и эмоциональный тонус.

Врач подчеркнул, что синдром отмены кофеина не опасен для здоровья и носит временный характер. Обычно симптомы достигают пика на 24–48-й час после отказа и постепенно сходят на нет в течение пяти — семи дней. Полная адаптация организма может занять до двух недель, в зависимости от дозы кофеина и индивидуальных особенностей.

Отдельно, как отметил специалист, стоит упомянуть влияние на давление. У людей, склонных к гипотонии, после отмены кофе возможны эпизоды пониженного артериального давления, головокружения и ощущения слабости. У гипертоников, напротив, иногда наблюдается временная стабилизация показателей.

Чтобы снизить выраженность синдрома отмены, врач рекомендует отказываться от кофе постепенно, уменьшая количество чашек и переходя на напитки с меньшим содержанием кофеина. В период адаптации важно высыпаться, пить достаточно воды, поддерживать уровень физической активности и не перегружать себя умственно.