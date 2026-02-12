Я нашел ошибку
В России создают базу IMEI всех смартфонов
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения

164
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения

19 февраля в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая просветительская встреча с психологами из Самарской ассоциации психообразования. Специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях.

«Я ненавижу тебя, только не бросай меня» – так названа тема предстоящей лекции. Приглашённые эксперты обсудят с посетителями библиотеки то, как формируется страх быть брошенным, почему он усиливает конфликты, как любовь и агрессия могут существовать рядом и что происходит с отношениями, когда страх начинает управлять поведением. «Тревожная привязанность, проекция прошлого неудачного опыта, эмоциональные качели – эти и многие другие явления препятствуют тому, чтобы строить по-настоящему крепкие и доверительные отношения. Вместе с тем, конечно, когда мы любим, мы всегда ищем путь между доверием и страхом, близостью и автономией, стабильностью и новизной. Поэтому с этими противоречиями нужно не столько бороться, сколько правильно понимать и принимать их», – говорят нам лекторы – представители клиники психотерапии «Про тебя»: клинический психолог и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп.

Лекция состоится в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования. Анонсы новых событий проекта «Компас жизни» можно будет увидеть в сообществах СОУНБ и САП «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

19 февраля в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
11 февраля 2026, 13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Посетители смогут ознакомиться с товарами для питомцев, посмотреть разнообразные шоу-программы, включая выставки собак, кошек, грызунов и экзотических... Общество
553
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
09 февраля 2026, 09:25
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор... Культура
589
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
05 февраля 2026, 09:43
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
На лекции Петр Якубсон представит обзор всех подземелий Самары и области: от природных пещер до исследовательских штолен, от подземных рек до многоярусных... Общество
672
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
244
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
603
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
555
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
369
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
494
