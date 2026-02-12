В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения

19 февраля в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая просветительская встреча с психологами из Самарской ассоциации психообразования. Специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях.

«Я ненавижу тебя, только не бросай меня» – так названа тема предстоящей лекции. Приглашённые эксперты обсудят с посетителями библиотеки то, как формируется страх быть брошенным, почему он усиливает конфликты, как любовь и агрессия могут существовать рядом и что происходит с отношениями, когда страх начинает управлять поведением. «Тревожная привязанность, проекция прошлого неудачного опыта, эмоциональные качели – эти и многие другие явления препятствуют тому, чтобы строить по-настоящему крепкие и доверительные отношения. Вместе с тем, конечно, когда мы любим, мы всегда ищем путь между доверием и страхом, близостью и автономией, стабильностью и новизной. Поэтому с этими противоречиями нужно не столько бороться, сколько правильно понимать и принимать их», – говорят нам лекторы – представители клиники психотерапии «Про тебя»: клинический психолог и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп.

Лекция состоится в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования. Анонсы новых событий проекта «Компас жизни» можно будет увидеть в сообществах СОУНБ и САП «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

19 февраля в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+