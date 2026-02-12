14 февраля в 11:30 и 17:00 на сцене Самарского академического театра имени Д.Д. Шостаковича состоится арт-променад «Путь любви» (16+). Мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить». 16+

В День всех влюблённых зрители могут подарить себе и близкому человеку уникальное театральное впечатление.

Арт-променад «Путь любви» – поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра, финальной точкой которого станет творческая встреча и презентация книги хореографа, балетмейстера-постановщика Александры Тихомировой «Время любить».

Встреча позволит поразмышлять о красоте, сложности чувств вместе с Александрой Тихомировой – автором спектакля «Крылья. Время любить», а также узнать секреты партнёрства на сцене и в жизни у семейных пар артистов балета Самарского академического театра оперы и балета.

Событие завершится просмотром балета-предания «Крылья. Время любить», объединившим искусство и вечную тему любви!

В этот день зрителей, которые приобрели билет на арт-променад «Путь любви», ждёт:

• участие в арт-променаде «Путь любви» – поэтической прогулке по театру, сопровождаемой стихотворениями Александры Тихомировой из книги «Время любить»;

• посещение репетиции балета «Крылья. Время любить»;

• прогулка по зрительному залу и сцене, позволяющая ощутить магию театра в ожидании спектакля;

• подъём на высоту декораций, открывающий уникальный вид на театральное пространство;

• творческая встреча с хореографом, балетмейстером-постановщиком Александрой Тихомировой и семейными парами артистов балета Шостакович Опера Балет;

• книга «Время любить» с автографом автора;

• профессиональная фотосессия в театральных декорациях;

• просмотр спектакля «Крылья. Время любить».