В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Предпринимателям Самарской области рассказали, как получить грант на развитие креативного проекта

154
Предпринимателям Самарской области рассказали, как получить грант на развитие креативного проекта

На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы её вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

Конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий проводится в Самарской области с 2024 года. За два года бизнес региона получил финансовую поддержку на общую сумму 25 млн рублей. В этом году представители творческих сфер вновь смогут получить поддержку от государства.

«Основная задача этой встречи – обсудить условия предоставления гранта, чтобы бюджетные инвестиции в эти гранты приносили эффект и самому бизнесу, и нашему региону. В этом году мы решили увеличить сумму грантовой поддержки до 750 тысяч рублей, — акцентировал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.Помимо грантовой поддержки в Самарской области действуют и другие инструменты: помощь с продвижением креативного продукта, льготное микрофинансирование и многое другое».

В ходе встречи участники обсудили критерии отбора победителей, цели, на которые можно направить средства гранта, условия, которым должен соответствовать бизнес заявителя и какая будет отчетность.

В этом году, помимо увеличения суммы гранта до 750 тысяч рублей, есть ряд изменений в условиях конкурса. Заявители должны состоять в реестре креативных индустрий Самарской области, а выручка за предыдущий год должна составлять не менее 2,5 млн рублей.

Как и в прошлом году, предприниматели, претендующие на грант, должны пройти обучающий курс. Он пройдет в марте-апреле 2026 года в региональном центре «Мой бизнес».

Среди участников встречи — индивидуальный предприниматель из Новокуйбышевска Сергей Бородкин. Мужчина уже почти 15 лет занимается изготовлением изделий из натуральной кожи. Около трех лет назад, увидев растущий интерес к творческим направлениям бизнеса, Сергей решил монетизировать свое хобби.

«Сейчас креативный бизнес очень востребован, а помощь от государства — это большой плюс. Финансовая поддержка в виде гранта — это некое признание, что наша деятельность интересна и заметна. Планирую участвовать в конкурсе. Моя деятельность затратная, и, если удастся направить средства грана на аренду помещения или закупку сырья, — это будет хорошей поддержкой моего дела», — поделился Сергей Бородкин.

Посетила встречу и директор детской киностудии «Сотворение» Ольга Малинина. В студии занимаются более 80 детей, они обучаются актерскому мастерству и работают над созданием короткометражных фильмов. Детское кино, снятое детьми, широко продвигается на телеканалах страны, онлайн-кинотеатрах и интернет-площадках.

«Важное направление нашей работы — привлечение средств на съемки кино. Это финансово затратный проект, поэтому мы регулярно участвуем в различных конкурсах грантов. Используем все возможные варианты для того, чтобы привлечь инвестиции и создать наш творческий продукт», — отмечает Ольга Малинина.

Участвовать в конкурсе смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям.   Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.

Грант предоставляется на условиях софинансирования: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, продвижение проекта и др.

Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Старт приема заявок на участие в конкурсе будет объявлен на сайте минэкономразвития региона и на портале mybiz63.ru.

Фото – минэкономразвития Самарской области

