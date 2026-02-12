Предпринимателям Самарской области рассказали, как получить грант на развитие креативного проекта

На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы её вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

Конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий проводится в Самарской области с 2024 года. За два года бизнес региона получил финансовую поддержку на общую сумму 25 млн рублей. В этом году представители творческих сфер вновь смогут получить поддержку от государства.

«Основная задача этой встречи – обсудить условия предоставления гранта, чтобы бюджетные инвестиции в эти гранты приносили эффект и самому бизнесу, и нашему региону. В этом году мы решили увеличить сумму грантовой поддержки до 750 тысяч рублей, — акцентировал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Помимо грантовой поддержки в Самарской области действуют и другие инструменты: помощь с продвижением креативного продукта, льготное микрофинансирование и многое другое».

В ходе встречи участники обсудили критерии отбора победителей, цели, на которые можно направить средства гранта, условия, которым должен соответствовать бизнес заявителя и какая будет отчетность.

В этом году, помимо увеличения суммы гранта до 750 тысяч рублей, есть ряд изменений в условиях конкурса. Заявители должны состоять в реестре креативных индустрий Самарской области, а выручка за предыдущий год должна составлять не менее 2,5 млн рублей.

Как и в прошлом году, предприниматели, претендующие на грант, должны пройти обучающий курс. Он пройдет в марте-апреле 2026 года в региональном центре «Мой бизнес».

Среди участников встречи — индивидуальный предприниматель из Новокуйбышевска Сергей Бородкин. Мужчина уже почти 15 лет занимается изготовлением изделий из натуральной кожи. Около трех лет назад, увидев растущий интерес к творческим направлениям бизнеса, Сергей решил монетизировать свое хобби.

«Сейчас креативный бизнес очень востребован, а помощь от государства — это большой плюс. Финансовая поддержка в виде гранта — это некое признание, что наша деятельность интересна и заметна. Планирую участвовать в конкурсе. Моя деятельность затратная, и, если удастся направить средства грана на аренду помещения или закупку сырья, — это будет хорошей поддержкой моего дела», — поделился Сергей Бородкин.

Посетила встречу и директор детской киностудии «Сотворение» Ольга Малинина. В студии занимаются более 80 детей, они обучаются актерскому мастерству и работают над созданием короткометражных фильмов. Детское кино, снятое детьми, широко продвигается на телеканалах страны, онлайн-кинотеатрах и интернет-площадках.

«Важное направление нашей работы — привлечение средств на съемки кино. Это финансово затратный проект, поэтому мы регулярно участвуем в различных конкурсах грантов. Используем все возможные варианты для того, чтобы привлечь инвестиции и создать наш творческий продукт», — отмечает Ольга Малинина.

Участвовать в конкурсе смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.

Грант предоставляется на условиях софинансирования: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, продвижение проекта и др.

Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Старт приема заявок на участие в конкурсе будет объявлен на сайте минэкономразвития региона и на портале mybiz63.ru.

Фото – минэкономразвития Самарской области