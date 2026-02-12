Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России

Лидером голосования стало Балтийское побережье в Калининградской области

Телеканал «Моя Планета» подвёл итоги голосования за самое романтичное место в России для путешествия вдвоём. Опрос проходил в официальных сообществах канала в соцсетях: пользователям предложили выбрать одну из десяти локаций, предварительно отобранных редакцией как особенно атмосферные и вдохновляющие для романтических поездок.

В шорт-лист вошли:

1. Речная прогулка на теплоходе по Енисею (Красноярский край)

2. Долина привидений (Республика Крым)

3. Озеро Байкал (Иркутская область / Республика Бурятия)

4. Торгашинский хребет (Красноярский край)

5. Озеро Любви, Архыз (Карачаево-Черкесия)

6. Глэмпинг в Горном Алтае (Республика Алтай)

7. Плато Лагонаки (Республика Адыгея / Краснодарский край)

8. Ладожские шхеры и Рускеала (Республика Карелия)

9. Балтийское побережье (Калининградская область)

10. Кольский полуостров (Мурманская область)

По итогам голосования первое место заняло Балтийское побережье в Калининградской области — за него отдали голоса 22% участников. Вторым стало озеро Байкал — 19%. Третье место занял глэмпинг в Горном Алтае, набрав 14% голосов.

В пятёрку вошёл Кольский полуостров (Мурманская область) — 9%. По 8% голосов пользователей получили сразу три направления: речная прогулка по Енисею, Озеро Любви в посёлке Архыз Карачаево-Черкесии, а также Ладожские шхеры и Рускеала в республике Карелия.

«Победители голосования — это абсолютно разные грани романтики! От западных закатов на Балтике и ледяного величия Байкала до горного уединения Алтая, от северного сияния Кольского полуострова до карельских шхер и сибирских рек. Каждая точка на этой карте — готовый сюжет для влюблённых, что в очередной раз доказывает: Россия с её необъятными просторами и удивительным разнообразием ландшафтов — идеальная страна для романтических путешествий на любой вкус», — прокомментировал главный редактор телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов.

Голосование прошло в группе телеканала в социальной сети ВКонтакте и мессенджере Телеграм. В нём приняло участие более 600 человек.

«Моя Планета» — первый и самый популярный российский познавательный канал, вышедший в эфир осенью 2009 года. Он адресован самой широкой аудитории и рассказывает об окружающем нас мире, тайнах космоса, загадках истории, удивительном животном мире нашей планеты, разных народах, живущих на ней, путешествиях и приключениях. «Моя Планета» — это портрет нашей безграничной Вселенной, умещающийся всего лишь на одном телеканале.