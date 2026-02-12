«Молодежь – это будущее региона»: Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Молодежь – это будущее региона»: Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ

164
«Молодежь – это будущее региона»: Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ

В рамках инициативы губернатора Вячеслава Федорищева по усилению взаимодействия с молодежью врио заместителя председателя Правительства – министра финансов Самарской области Ольга Собещанская посетила Самарский государственный социально-педагогический университет.

Ректор СГСПУ Светлана Бакулина провела экскурсию по современным образовательным площадкам университета: педагогическому технопарку «Кванториум» имени В.Ф. Волкодавова и технопарку универсальных педагогических компетенций имени профессора Е.Я. Когана. Особое внимание министр финансов уделила факультету экономики, управления и сервиса, где состоялась встреча со студентами на тему «Приоритеты и перспективы бюджетного процесса в Самарской области: образ настоящего и будущего».

В ходе дискуссии студенты задавали вопросы о формировании регионального бюджета, приоритетах расходования средств и перспективах развития экономики области. Ольга Собещанская рассказала о механизмах бюджетного процесса, объяснила, как принимаются решения о распределении средств и какие факторы влияют на финансовую политику в Самарской области.

«В Самарской области образование является безусловным приоритетом. В 2026 году на эту сферу из областного бюджета направлено 72 миллиарда рублей. Почти 80% этих средств составляет заработная плата педагогов, однако содействие заключается не только в финансировании — не менее важна инфраструктура. Учитель должен приходить в школу и работать в комфортных современных условиях. Поэтому в бюджете предусмотрено системное обновление материальной базы: создание новых мест, капитальный ремонт образовательных организаций, модернизация оснащения. Для нас крайне важно вести постоянный диалог с молодежью. Студенты — это будущее нашего региона, и мы должны не только слышать их мнение, но и содействовать всем начинаниям», – отметила Ольга Собещанская, высоко оценив уровень подготовки учащихся и материально-техническую базу университета.

Встреча в СГСПУ стала одной из первых в этом году в серии запланированных визитов представителей региональной власти в вузы Самарской области. Инициатива закреплена постановлением Губернатора и направлена на повышение эффективности взаимодействия органов власти со студенческой молодежью. Такие встречи будут проводиться регулярно в течение 2026 года во всех высших учебных заведениях региона.

Фото – Минфин Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
151
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
306
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
629
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
575
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
386
Весь список