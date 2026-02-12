«Молодежь – это будущее региона»: Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ

В рамках инициативы губернатора Вячеслава Федорищева по усилению взаимодействия с молодежью врио заместителя председателя Правительства – министра финансов Самарской области Ольга Собещанская посетила Самарский государственный социально-педагогический университет.

Ректор СГСПУ Светлана Бакулина провела экскурсию по современным образовательным площадкам университета: педагогическому технопарку «Кванториум» имени В.Ф. Волкодавова и технопарку универсальных педагогических компетенций имени профессора Е.Я. Когана. Особое внимание министр финансов уделила факультету экономики, управления и сервиса, где состоялась встреча со студентами на тему «Приоритеты и перспективы бюджетного процесса в Самарской области: образ настоящего и будущего».

В ходе дискуссии студенты задавали вопросы о формировании регионального бюджета, приоритетах расходования средств и перспективах развития экономики области. Ольга Собещанская рассказала о механизмах бюджетного процесса, объяснила, как принимаются решения о распределении средств и какие факторы влияют на финансовую политику в Самарской области.

«В Самарской области образование является безусловным приоритетом. В 2026 году на эту сферу из областного бюджета направлено 72 миллиарда рублей. Почти 80% этих средств составляет заработная плата педагогов, однако содействие заключается не только в финансировании — не менее важна инфраструктура. Учитель должен приходить в школу и работать в комфортных современных условиях. Поэтому в бюджете предусмотрено системное обновление материальной базы: создание новых мест, капитальный ремонт образовательных организаций, модернизация оснащения. Для нас крайне важно вести постоянный диалог с молодежью. Студенты — это будущее нашего региона, и мы должны не только слышать их мнение, но и содействовать всем начинаниям», – отметила Ольга Собещанская, высоко оценив уровень подготовки учащихся и материально-техническую базу университета.

Встреча в СГСПУ стала одной из первых в этом году в серии запланированных визитов представителей региональной власти в вузы Самарской области. Инициатива закреплена постановлением Губернатора и направлена на повышение эффективности взаимодействия органов власти со студенческой молодежью. Такие встречи будут проводиться регулярно в течение 2026 года во всех высших учебных заведениях региона.

Фото – Минфин Самарской области