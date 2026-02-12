Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
В губернии стартовал проект по созданию документального фильма «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»

143
Идея проекта - это взгляд сегодняшнего 15-летнего подростка на события Великой Отечественной войны, отразившиеся в истории нашего города – запасной столицы СССР, в период с октября 1941 по август 1943. 

В Самарской области стартовал проект по созданию документального фильма «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ».

Идея проекта - это взгляд сегодняшнего 15-летнего подростка на события Великой Отечественной войны, отразившиеся в истории нашего города – запасной столицы СССР, в период с октября 1941 по август 1943. Что знает новое поколение о той, давней, как им кажется, истории войны и Победы? О быте и голоде, о эвакуированных заводах и тяжком труде детей и стариков во имя Победы, об уникальном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, о помощи жителей фронту и многом, многом другом.

Почему именно в нашем городе есть памятник штурмовику ИЛ-2? С годами стирается память о днях Великой Победы, забываются имена не только исторических деятелей и полководцев, но и близких людей – участников войны, тружеников тыла, прадедов и прабабушек сегодняшних молодых людей, а ведь без знания прошлого нет будущего.

Быть «правнуками Победы» – это значит знать историю, ощущать свою связь с ней. В основе фильма уникальные кинофотодокументы того периода. Над фильмом работает студия «Волга-фильм», которая в 2025 году отметила 35-ти летний юбилей. Режиссер член СК РФ Дмитрий Леонидович Одерусов, автор сценария доктор филологических наук, профессор Михаил Анатольевич Перепелкин, консультанты: главный библиограф Самарской областной библиотеки Александр Никифорович Завальный, доктор исторический наук, профессор Александр Иванович Репинецкий.

Фильм «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» будет показан на областных площадках в этом году.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

