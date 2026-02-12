Эндопротезы СамГМУ первыми в своей категории вошли в реестр российской промышленной продукции

Индивидуальные эндопротезы производства Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России стали первыми в своей категории медицинскими изделиями, которые попали в реестр российской промышленной продукции https://gisp.gov.ru/. Включение в реестр подтверждает, что изделия производятся на территории России из отечественных материалов и компонентов. Эндопротезы изготавливаются по индивидуальным параметрам пациентов специалистами НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на базе Центра серийного производства вуза.

С 2016 года в РФ действует Государственная информационная система промышленности (ГИСП). В реестр ГИСП вносятся российские производители, выпускающие промышленную продукцию с максимально высокой степенью локализации. С 2024 года предприятиям, которым удалось подтвердить необходимый уровень локализации, предоставляются преимущества при участии в поставках продукции для государственных нужд. Кроме того, такие производители имеют право на получение субсидий и других мер поддержки.

В течение шести месяцев специалисты торгово-промышленных палат Российской Федерации и Самарской области проводили экспертизу производственной площадки СамГМУ, происхождения материалов и комплектующих, которые используют при изготовлении имплантов. В итоге вуз подтвердил высочайший уровень организации производства, стопроцентный отечественный уровень локализации и формирование логистических цепочек.

Основные потребители продукции СамГМУ – национальные медицинские исследовательские центры, федеральные центры травматологии и ортопедии, ведущие лечебно-профилактические учреждения онкологической, травматолого-ортопедической и нейрохирургической специализации.

«Руководством нашей страны поставлена задача создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки. Именно в этой логике мы создавали производственную площадку СамГМУ. Синергетический эффект от использования потенциала образовательных, научных и производственных возможностей университета проявляется в принципиально новом качестве медицинских изделий, востребованных не только отечественным рынком в условиях санкционной политики западных стран, но и в странах ЕврАзЭС», – прокомментировал ректор СамГМУ член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России в области науки и техники Александр Колсанов.

В СамГМУ удалось организовать многоуровневую систему производства индивидуальных имплантов, включая научный, образовательный, технологический, продуктовый и рыночный уровни. Студенты, клинические ординаторы, аспиранты и докторанты, разрабатывая на базе СамГМУ различные индивидуальные имплантаты, защищают свои проекты и диссертации. Создаются обучающие программы установки этих имплантатов, научный подход трансформируется в технологию, которая внедряется в систему менеджмента качества НИИ бионики и персонифицированной медицины, получаются конкретные продукты, которые выводятся на рынок.

«НИИ бионики и персонифицированной медицины за неполные пять лет работы, в том числе благодаря участию в программе «Приоритет-2030», превратилась из чисто научного подразделение в инновационное с собственными разработками и производством. И сейчас львиная доля финансирования НИИ приходится уже на внешние заказы, что помогает нам привлекать дополнительные средства в развитие», – добавил директор НИИ НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, д.м.н. Андрей Николаенко.

