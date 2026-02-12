В Самаре обсудили готовность города к весеннему паводку

11 февраля в администрации Самары под председательством первого заместителя главы города Михаила Малыхина состоялось заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе заседания с участием сотрудников Управления МВД России по городу Самаре, Главного управления МЧС России по Самарской области, Поисково-спасательного отряда города Самары, МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», а также представителей администрации города обсудили вопросы подготовки города к весеннему паводку.



По оценкам специалистов, паводок 2026 года обещает быть более интенсивным, чем в прошлом году. Официальный прогноз Гидрометцентра России будет представлен в начале марта. По предварительным данным, на сегодняшний день высота снежного покрова на 11 см выше, чем в прошлом году, и в среднем составляет 33 см.



В план по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод включен комплекс мероприятий. В числе прочего специалисты МП «Инженерные системы» проведут работы по подготовке колодцев в низких местах, откроют дождеприёмники и очистят водопропускные трубы под автодорогами.

Также будут организованы комиссионные осмотры бетонных укреплений откосов дамбы комплекса «Южный» и подпорных стенок набережной реки Волги. ООО «РКС‑Самара» уточнит порядок водоснабжения на паводкоопасных территориях и проведёт осмотры водозаборных сооружений.

Фото: пресс-служба администрации Самары