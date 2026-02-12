Я нашел ошибку
Главные новости:
Сумма гранта увеличена — теперь победители смогут получить до 750 тыс. рублей.
В областном центре «Мой бизнес» прошла стратегическая встреча, посвященная развитию креативных индустрий
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 

54
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

В состав делегации вошли представители профильных министерств, институтов развития и промышленных предприятий региона.

Стенд Самарской области посетили Министр промышленности и минеральных ресурсов КСА Бандар аль-Хурейф, заместитель Министра инвестиций Др. Абдулла Аль-Дубайхи, председатель Саудовско-Российского делового совета Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов. Высоким гостям представлены разработки Самарского Завода Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов и компании «Тесвел».

Еще одним почетным гостем стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Замминистра осмотрел всю экспозицию стенда Самарской области, познакомился с продукцией и выразил заинтересованность в развитии промышленного сотрудничества с производителями региона.

Он также пригласил предприятия Самарской области, присутствующие на стенде, к участию в программе развития промышленности Саудовской Аравии.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Самара

В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
151
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
306
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
629
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
575
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
386
