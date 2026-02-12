«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 

В состав делегации вошли представители профильных министерств, институтов развития и промышленных предприятий региона.



Стенд Самарской области посетили Министр промышленности и минеральных ресурсов КСА Бандар аль-Хурейф, заместитель Министра инвестиций Др. Абдулла Аль-Дубайхи, председатель Саудовско-Российского делового совета Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов. Высоким гостям представлены разработки Самарского Завода Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов и компании «Тесвел».



Еще одним почетным гостем стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Замминистра осмотрел всю экспозицию стенда Самарской области, познакомился с продукцией и выразил заинтересованность в развитии промышленного сотрудничества с производителями региона.



Он также пригласил предприятия Самарской области, присутствующие на стенде, к участию в программе развития промышленности Саудовской Аравии.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области