На базе Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района работает центр помощи «Сердце воина»

На базе территориального кадрового центра «Работа России» Алексеевского района Самарской области работает центр помощи «Сердце воина». Эта площадка - составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких, которая осуществляется по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах.

Специалисты кадрового центра обеспечивают защитникам Отечества и их близким системную и всеобъемлющую поддержку - психологическую помощь, содействие в профессиональном обучении и переобучении, а также последующем трудоустройстве.

Психологическую помощь на площадке «Сердце воина» при кадровом центре в Алексеевском районе оказывает Евгения Афанасьева, специалист Комплексного центра обслуживания населения Алексеевского района: «Большой объем помощи оказываем близким родственникам участников спецоперации – они находятся в длительном ожидании возвращения бойцов, что сопряжено со стрессом и чувством тревоги. Квалифицированная психологическая помощь и поддержка в подобных ситуациях крайне важна – это и организация досуга, и групповые занятия».

В качестве примера адресной помощи можно выделить историю ветерана спецоперации Виктора Орлова. Житель Алексеевского района долгое время работал на промышленном предприятии г. Нефтегорск, прошел срочную службу, в зону проведения СВО отправился по мобилизации в конце 2022 года. К мирной жизни Виктор вернулся в 2025 году и обратился в кадровый центр.

«Здесь я узнал, что можно не только получить новую работу, но и пройти тестирование и обучение, мне была оказана психологическая помощь. Хорошо, что в одном месте можно получить комплекс услуг, а площадка «Сердце воина» - реальная помощь для жен, детей и матерей наших ребят», - отметил Виктор. В настоящее время ветеран спецоперации готовится к прохождению обучения в автошколе при содействии кадрового центра, дальнейшие планы по-военному просты и понятны - работать на благо своей семьи и родного района.

«Мы рассматриваем поддержку участников СВО и их семей как целостный процесс: от психологической поддержки до формирования новых профессиональных навыков. Все это позволяет осуществить успешное трудоустройство, что принципиально важно при реабилитации и социализации наших защитников Отечества, вернувшихся со службы – пояснила Светлана Палатова, руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Алексеевского района. - Для участников СВО создана база отдельных вакансий на региональном портале «Работа для СВОих», регулярно проводятся встречи и круглые столы в рамках работы одноименного клуба. Открытие площадки «Сердце воина» - актуально и своевременно, позволяет получить адресную помощь».

Узнать обо всех услугах Кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.

Фото - Даниил Кондрашин