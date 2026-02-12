В феврале 2026 года стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. (18+)

Организатором проекта выступает АНО «Комитет семей воинов Отечества». Партнёром проекта является АНО «Таврида.Арт».

В результате отбора в очном обучении примут участие 50 сильнейших команд НКО и волонтерских групп регионального уровня. Команда будет состоять из руководителя проектной группы, медиаволонтера и волонтера по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению: Высшая школа руководителей; Медиа; Социальное проектирование.

Проект направлен на поиск, развитие и обучение проектных команд, работающих в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО, а также на повышение профессиональных компетенций в управлении, проектной деятельности и медиасопровождении проектов.

В рамках Академии КСВО отобранные команды пройдут очные образовательные модули, получат практические знания в сфере управления, проектной деятельности и медиакоммуникаций, а также разработают и защитят собственные проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям и интеграцию демобилизованных военнослужащих в гражданское общество. В результате обучения каждая команда доработает и защитит свой собственный проект, направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Обучение пройдет с 30 марта по 03 апреля 2026г. Место проведения: Академия «Меганом», г. Судак, Республика Крым.

Эксперты КСВО будут сопровождать проекты участников до конца октября 2026 года.

К участию приглашаются команды из трёх человек — руководитель проектной группы, медиаволонтёр и волонтёр по проектной деятельности.

Регистрация команд осуществляется однократно через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года.

Подробные условия участия и требования к командам размещены на официальном сайте организатора проекта в разделе «Академия КСВО» по ссылке https://ксво.рф/academy

Официальный телеграм-канал Проекта https://t.me/AcademiaKSVO.

Фото: пресс-служба Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ»