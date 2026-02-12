В Кинель-Черкасском районе в селе Тимашево горели 15 тонн семен подсолнечника в сушильном аппарате

12 февраля в 15:31 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Тимашево на улице Двор Завода горят семена подсолнечника в сушильном аппарате.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 144 пожарно-спасательного отряда № 39.
По прибытии было установлено, что горят семена подсолнечника в объеме 15 тонн.
На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и создано 1 звено газодымозащитной службы
В 15:40 пожар был локализован, в 15:45 – объявлена ликвидация открытого горения. Наши огнеборцы продолжают работать на месте пожара.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»