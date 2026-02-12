Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс

В Самарской области сохраняется морозная погода без осадков, температура воздуха — от -11 до -16 ℃. Дорожные службы работают в штатном режиме, все региональные и межмуниципальные трассы — в проезжем состоянии.

Именно сейчас, в период «между снегопадами», специалисты выполняют плановую работу на снегозаносимых участках. Спецтехника расчищает обочины и прилегающие полосы, чтобы предотвратить выход снега на проезжую часть при усилении ветра и поземки. На фото — работа погрузчика на трассе Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка.

Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: пресс-служба минтранса СО